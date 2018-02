Plekanec prend la route de Toronto

Le Canadien de Montréal envoie l'attaquant Tomas Plekanec à Toronto.

L'attaquant du Rocket de Laval Kyle Baun fait aussi partie de l'échange. Le Canadien obtient en retour le défenseur Rinat Valiev et l'attaquant Kerby Rychel, en plus d'un choix de deuxième tour au repêchage de 2018.

Le Canadien détient maintenant quatre choix de deuxième tour pour le prochain repêchage qui aura lieu à Dallas, les 22 et 23 juin prochain, pour un total de neuf.

Rychel, repêché au premier tour par les Blue Jackets de Colombus (19e au total) en 2013, a inscrit 30 points avec les Marlies de Toronto en 55 matchs cette saison, bon pour le cinquième rang de l'équipe.

Valiev, espoir acquis au troisième tour en 2014 par les Maple Leafs, a amassé 15 points en 40 rencontres cette saison avec le club-école de Toronto. Le défenseur a disputé 10 matchs dans la LNH, n'amassant aucun point.

De son côté, Plekanec aura passé 981 matchs dans la LNH, et a amassé 605 points. Il a connu sa meilleure saison en 2009-2010, recueillant 70 points. Il pourrait devenir joueur autonome à la fin de la saison.

Le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, a tenu à remercier l'athlète pour ses services durant toutes ces années.

Merci, thank you Pleky for everything you gave to this organization. You are a true pro and a gentleman. Bonne chance! #GHG