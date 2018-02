Hockey: le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne a une pensée pour les Canadiens dépités

À la suite de la défaite de l'équipe canadienne de hockey masculin contre l'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne a donné quelques conseils aux ressortissants allemands.

« Recommandations de voyage: les Allemands au Canada devraient faire preuve d'une grande empathie. Soyez gentils, ne vous réjouissez pas trop, donnez des câlins, payez des tournées de chocolat chaud. Imaginez ce que vous ressentiriez si le Canada nous battait au soccer», a écrit le ministère sur Twitter.

Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don't gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate.



Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer 😱



— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 23, 2018

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont plutôt mal pris la défaite du Canada...

Fuck you Gary Bettman. We are losing to Germany for fucks sake. What a shame. #CANvsGER — JayC (@Chux36) February 23, 2018

«Va chi** Gary Bettman. On perd contre l'Allemagne. Quelle honte.»

«Tout le Canada en ce moment.»

«Les Canadiens qui se réveillent pour regarder le pointage.»

«Bonjour à tout le monde sauf Gary Bettman.»

I feel like Canada's identity is in crisis...first curling, now hockey? Who are we?? 🇨🇦 #Olympics #CANvsGER — Kathleen Peroff (@kathleenperoff) February 23, 2018

«J'ai l'impression que le Canada est en crise... En premier le curling et maintenant le hockey? Qui sommes-nous?»

This is super weird. Neither Russians, Americans, nor Canadians for the gold medal game. #CANvsGER #OlympicHockey #Olympics2018 — Miaopinie (@helloyoohoo) February 23, 2018

«C'est super étrange. Ni la Russie, les États-Unis ou le Canada pour disputer la médaille d'or.»

La finale opposera les Athlètes olympiques de Russie à l'Allemagne.

Après avoir perdu 4-3 contre les Allemands, l'équipe de hockey masculine du Canada jouera pour la médaille de bronze contre la République tchèque samedi.