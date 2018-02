Notre sélection de concerts à ne pas manquer durant Montréal en lumière

Février tire à sa fin et l'hiver commence à vous déprimer? Réjouissez-vous, la métropole reprendra un peu de couleur dans les 10 prochains jours, avec la 19e édition de Montréal en lumière. Combinant plusieurs petits plaisirs culturels et gastronomiques, l'événement, qui se tient du 22 février au 4 mars, accorde une large place à la musique. Voici notre sélection de concerts à voir ici et là dans la ville dans le cadre du festival.

Marie-Denise Pelletier – Léveillée, entre Claude et moi – 22 février, 20h, Théâtre Outremont

Marie-Denise Pelletier déterre quelques perles du répertoire méconnu de Claude Léveillée.

Coco Méliès – 22 février, 20h, L'Astral

Le duo Coco Méliès est en tournée pour défendre les airs de son deuxième opus, The Riddle, lancé au printemps dernier.

Gregory Porter – 23 février, 20h, Maison symphonique

Le jazzman américain Gregory Porter nous visite pour promouvoir sa plus récente offrande, Nat King Cole & Me, sur laquelle il rend hommage au mythique chanteur et pianiste.

Geoffroy – 23 février, 20h, Club Soda

Geoffroy, ex-diplômé de La voix, en 2014, a fait du chemin depuis son passage au concours musical de TVA. Un EP, Soaked in Gold (2015) et un album complet, Coastline (2017) plus tard, le voilà tête d'affiche de MEL avec un son versant dans l'électronique.

Gabrielle Shonk, 23 février, 20h, L'Astral

Autre ressortissante de La voix 2014 (grosse année, décidément), Gabrielle Shonk fait jaser depuis son début de carrière. Même la prestigieuse maison Universal l'a prise sous son aile. Son album éponyme est paru à l'automne, son simple Habit a obtenu un million d'écoutes sur Spotify, et c'est maintenant l'heure de l'entendre en concert.

Entre vous et nous – 24 février, 20h, Théâtre Outremont

Un collectif composé de quatre grandes voix féminines québécoises, Luce Dufault, Marie-Élaine Thibert, Marie-Michèle Desrosiers et Martine St-Clair, offre un pot-pourri de grands succès, les leurs et ceux des autres.

Les Deuxluxes – 24 février, 20h, Club Soda

Le rock planant du tandem montréalais Les Deuxluxes fait du bruit depuis la mise en orbite de l'album Springtime Devil, en 2016. Il en fera à nouveau lors de cette présence en sol montréalais, dont la première partie est assumée par Laura Sauvage (alias Vivianne Roy, des Hay Babies).

Marie-Josée Lord et l'Orchestre symphonique de Laval – 27 février, 19h30, Théâtre Maisonneuve

La soprano Marie-Josée Lord et sa voix majestueuse, avec l'Orchestre symphonique de Laval sous la direction d'Alain Trudel, incarne les grandes femmes de l'opéra à travers les siècles et revisite de son timbre à faire frissonner les airs majeurs de Puccini, Verdi, Massenet et d'autres.

Les Respectables – 25 ans : la tournée et Heart of Stone – 27 février, 20h, Théâtre Outremont

Le groupe québécois qui a probablement effectué le plus de retours au fil des ans remet ça en se faisant plaisir : les troupes des Respectables replongent dans leurs propres hits pour souligner leurs 25 ans de métier, et envoient quelques clins d'œil à leurs idoles des Rolling Stones.

Caroline Planté et avec Blood and Glass et invités – 27 février, 20h, Lion D'Or

L'une des rares femmes à jouer de la guitare flamenca professionnellement et forte de 25 ans d'expérience, Caroline Planté a créé un spectacle spécial à l'occasion de MEL, qu'elle décrit comme un «voyage éclectique et cinématographique».

LP – 28 février, 20h, MTelus

La rockeuse native de New York, LP, amène chez nous son ukulélé, ses guitares acoustiques et son bagage pop d'auteure-compositrice qui a écrit pour Rihanna, Cher et les Backstreet Boys pour étendre ses savoureuses mélodies aux mille influences, dont le délicieux échantillon Lost on You, qui cumule 166 millions de vues sur YouTube.

Isabelle Boulay – 1er mars, En vérité – 20h, Théâtre Maisonneuve

Rentrée montréalaise et première médiatique pour Isabelle Boulay, présidente d'honneur de l'actuelle édition de Montréal en lumière, et son dernier-né, En vérité.

Random Recipe – 1er mars, 20h, Club Soda

On nous promet un «party dans le tapis» avec cette prestation de Random Recipe, à la veille du lancement du troisième album de la formation.

Concert amplifié – 2 mars, 20h, Centre Bell

Les œuvres les plus significatives du répertoire symphonique dans un univers scénographique digne d'un spectacle de rock progressif à grand déploiement. On jure qu'il y aura «sons, lumières et émotions».

Dan Bigras – Le temps des seigneurs – 2 mars, 20h, Gesù

Rentrée montréalaise «multimédia »pour Dan Bigras et son Temps des seigneurs, projet qui combine son dernier album (25 chansons des 25 dernières années) et son autobiographie.

À voir sur le site extérieur de Montréal en lumière

- Dubmatique (22 février)

- Marie-Pierre Arthur (24 février)

- Aliocha (1er mars)

- Canailles (3 mars)

