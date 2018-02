Grosso Modo: les tranches de vie quotidienne de Seba et Horg

Seba et Horg, qui ont récolté plus d'un million de vues en un mois avec leur vidéo Vintage à l'os sur Facebook, lancent jeudi le 20 février Grosso-Modo, leur premier album en tant que duo.

Les deux musiciens roulent leur bosse depuis un moment dans le hip-hop québécois. Seba a remporté le prix de l'album hip-hop de l'année avec son groupe Gatineau au gala de l'ADISQ en 2008, tandis que DJ Horg a collaboré avec plusieurs rappeurs, dont Samian.

Les deux collaborateurs se sont rencontrés dans les années 1990 alors qu'ils étaient tous deux au cégep et se sont initiés en même temps à la musique rap. Vingt ans après leur première rencontre, alors qu'ils s'étaient perdus de vue durant quelques années, Seba et Horg se retrouvent et, de fil en aiguille, décident de réaliser un projet commun.

Un album réfléchi

Concernant le style du premier album du duo​​​​, Horg explique qu'il voulait faire du rap de tous les jours, parsemé de tranches de quotidien.

« Je voulais faire des chansons qui racontent une histoire, sans se casser la tête. [...] À l'ère où des rappeurs s'inventent une vie imaginaire pour avoir de quoi à raconter, on voulait faire l'exercice artistique de parler d'une chose aussi banale qu'un trajet d'autobus, en faire une chanson», développe-t-il. La chanson 45 Papineau en est d'ailleurs un parfait exemple.

Seba indique également qu'au fil des chansons de l'album, au travers d'anecdotes ou d'histoires qui peuvent sembler anodines, il n'hésite pas à faire preuve d'auto-dérision.

«C'est d'aller chercher ses contradictions et ses faiblesses et de les rendre assez fortes. Je suis conscient de mes contradictions, je suis conscient que j'ai pas tout le temps une vie 100% hip-hop, je l'assume.»

Au sujet de la ligne directrice de l'album, les deux collaborateurs expliquent qu'ils désiraient depuis longtemps faire un album concept.

« On voulait vraiment faire un album concept. Moi, j'ai vraiment trippé sur Genesis, par exemple. On voulait s'inspirer de ça. Tout ce qu'on annonce dans les premières chansons, ça va se passer dans le disque. C'est en écoutant toutes les chansons que tout prend sa place», expose Seba. Par exemple, certains personnages reviennent au fil des différentes chansons.

Pour réaliser le projet, les deux comparses ont discuté en long et en large de l'univers qu'ils voulaient construire et de la direction qu'ils voulaient prendre. « On l'a vraiment travaillé comme un scénario de film ou un roman, où tu commences par faire ton synopsis, ton scénario, ton storyboard», indique Horg.

Un succès monstre avec Vintage à l'os

La chanson Vintage à l'os est un hymne à la nostalgie où se multiplient les allusions aux années 1980 sur une piste sonore qui rend honneur au boom bap des années 1990. Seba, le rappeur du duo, considère que le succès du morceau dépasse le cadre uniquement musical.

«On parle aux gens. On ratisse large, on couvre une trentaine d'années. C'est pour ça que Vintage à l'os marche autant. [...] J'osais pas raconter mes souvenirs au début, je me disais que ça intéresserait personne, mais finalement, tout le monde a embarqué. C'est ça qui a fait la magie, personne avait rappé ces souvenirs-là.»

Seba avance que le style musical de Grosso-Modo pourrait répondre à une envie chez plusieurs amateurs de rap.

«Je me rends compte que le monde s'ennuie du vieux rap. Il y a toute une génération qui a trippé sur le rap dans les années 1990 et au début des années 2000 et ils ont été délaissés musicalement et au niveau des textes. Il y a plus personne qui s'adresse à eux», souligne-t-il.

La suite pour Seba et Horg

Si Seba et Horg considèrent qu'il est un peu tôt pour préparer activement un second album, ils ne vont cependant pas s'empêcher d'écrire des chansons pour autant. Par contre, ils aimeraient en premier lieu faire des spectacles, essentiellement dans le but de rencontrer leur public.

«On voir le plus de monde possible, on veut rencontrer les gens pour qui on écrit nos chansons, on veut voir ce monde-là», indique Seba.

Le lancement de Seba et Horg aura lieu jeudi le 22 février au Ministère à Montréal.