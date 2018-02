Vous êtes en famille et avez envie de vous amuser, et ce, même si la météo est loin d'être au rendez-vous? C'est le moment de faire preuve de créativité. Voici cinq activités amusantes qui sauront plaire aux enfants comme aux parents coincés dans la maison par mauvais temps

Pique-niquer au parc... dans le salon!

Vous ne pouvez pique-niquer au parc en famille? Qu'à cela ne tienne, c'est le parc qui viendra à vous! Chaque membre de la famille doit mettre la main à la pâte afin de recréer l'ambiance d'un pique-nique à l'extérieur... sur le plancher du salon. Jetez tout d'abord des coussins confortables sur une grande couverture placée au centre de la pièce. Puis, placez-y des assiettes, des verres, des serviettes de table et des ustensiles de plastique colorés. Le tout après avoir préalablement préparé un léger goûter composé de sandwichs, de crudités, de croustilles, de limonade et de desserts à disposer sur la couverture (que vous imaginez posée sur l'herbe). Dégustez ensuite le tout en famille, sur fond de musique chaleureuse et de blagues remplies de soleil.

Cuisiner et se régaler en famille

Les enfants aiment aider dans la cuisine? Voilà l'occasion parfaite de les laisser s'emparer des fourneaux (sous votre supervision, bien sûr). Profitez de ce temps passé à l'intérieur pour choisir deux ou trois recettes simples et amusantes à réaliser. Des biscuits, de la soupe, un gâteau, des crêpes aux fruits... utilisez votre imprimante Brother pour reproduire des trouvailles culinaires dénichées en ligne pour la base, et Faites confiance au sens créatif des enfants pour le reste. Ensuite, dégustez le tout en famille!

Chasser des trésors à travers la maison

Une chasse aux trésors dans la maison, c'est possible et ça peut être tout à fait amusant. Cachez tout d'abord de moyens ou de plus petits objets (selon le degré de difficulté voulu) aux quatre coins de la maison. Cela peut-être par thème, couleur, utilité, en lien avec chacune des pièces de la maison. Puis, imprimez de petites notes contenant des énigmes, des charades, des proverbes et autres indices menant à la prochaine découverte. Pour ajouter au plaisir de devoir se creuser les méninges, dissimulez de petites gâteries le long du parcours (chocolats, petits cadeaux, surprises, bonbons, etc.). Être coincé à la maison n'aura jamais été aussi amusant!

Rêver, dessiner et préparer le prochain voyage en famille

Profitez de cette journée de pluie pour rêver, en famille, du beau temps à venir. Sortez les vieux albums photos, imprimez-en de nouvelles, remémorez-vous les dernières vacances et discutez ensemble du prochain voyage. Demandez aux enfants de dessiner leurs vacances de rêve ou d'écrire un petit texte sur la ou les destinations qu'ils aimeraient découvrir. Puis, Mettez-vous d'accord et commencez à planifier les activités qui meubleront cette prochaine escapade familiale.

Bricoler

Bricoler en famille les jours de pluie : voilà une activité qui ne se démodera jamais. Profitez du temps gris pour ressortir les crayons, les cartons colorés, les paillettes, les collants, les cure-pipes, les bâtons de colle et les ciseaux. Amateurs de coloriage, vous trouverez des milliers de dessins à imprimer en ligne, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Pour vos mille et un projets, les imprimantes Brother vous accompagnent à chaque étape de la création d'un milieu familial stimulant et harmonieux.