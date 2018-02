Un séjour artistique à St-Petersburg en Floride, la capitale du soleil

Murales colorées, Musée Dali, expo Star Wars: St-Petersburg en Floride en met plein la vue! On a visité St-Petersburg, sur la côte ouest de la Floride : un mélange parfait de superbes plages et musées!

Surnommée la capitale du soleil, la ville de St-Petersburg sur la côte Ouest de la Floride brille tout autant par sa vitalité culturelle. Elle a presque détrôné dans mon coeur la « Magic city » (Miami) ! C'est que « St-Pete » dans la baie de Tampa regorge de superbes musées et collections et de divines plages sur le golfe du Mexique. Des ingrédients qui constituent selon moi un mélange parfait pour des vacances parfaites!

À St. Pete, on ne réserve pas la visite des Musées pour les jours de pluie. Le soleil y brille en moyenne 360 jours par an. Cette ville figure même dans le Livre Guinness pour avoir enregistré le plus grand nombre de jours consécutifs d'ensoleillement sur une période de deux ans. Anecdote amusante, de 1910 à 1986, le journal local a décidé d'offrir son journal gratuit les jours de mauvais temps. En 76 ans, il n'a été distribué gratuitement que 295 fois. Ce qui équivaut à moins de quatre fois par année! À 20 minutes du centre-ville, on dit des plages qui longent son littoral qu'elles sont parmi les plus belles de la Floride. En effet, elles sont larges, le sable est fin, les eaux du Golfe sont turquoise et les couchers de soleil y sont exquis. Malgré tout, une virée culturelle est un must!

Les incontournables

Le Musée dédié à Dali, blotti dans un bâtiment à l'architecture aussi audacieuse que les œuvres du peintre surréaliste qu'il abrite est à voir. Avec sa structure étonnante en béton, surmontée d'un dôme aux mille vitres teintées, il loge la plus importante collection dalinienne hors Espagne. C'est celle de Reynolds et Eleanor Morse, un couple de Cleveland, qui, après leur coup de cœur pour un tableau de Dali, en 1943, a continué d'acheter de ses oeuvres pendant quarante ans. Ils se sont même liés d'amitié avec le couple Dali et Gala. S'y trouve de ses œuvres les plus célèbres dont « la persistance de la mémoire » (les montres molles), des objets surréalistes (le téléphone-homard et la Vénus de Milo aux tiroirs) et plusieurs tableaux surdimensionnés dont « Gala regardant la mer Méditerranée ». Cette toile qui fait autour de 8 x 6.5 pieds se transforme à 20 mètres de distance en portrait d'Abraham Lincoln. Brillant!

Le musée Dali

Le Musée des Beaux-Arts de St- Petersburg n'a pas une collection à tomber par terre, mais elle plaira aux amateurs de maîtres européens comme Morisot, Renoir, Cézanne, Gauguin et Monet. Et jusqu'au 1er avril 2018, les fans de Star Wars seront comblés par l'exposition itinérante « Star Wars et le pouvoir du costume ». Elle présente plus de 60 costumes faits à la main des célèbres personnages de George Lucas, du masque noir de Dark Vador aux robes royales d'Amidala. Amateurs ou pas, impossible de rester indifférents!

L'art du verre à son meilleur

St Petersburg peut se targuer de présenter la seule collection permanente dédiée à Dale Chihuly, cet artiste verrier dont l'éblouissante exposition avait attiré des foules au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ses sculptures de verre, majestueuses et colorées, nous plongeant dans un monde onirique ou sous-marin sont présentées dans un tout nouveau bâtiment du Morean Arts Center. Cette organisation a pour but de soutenir et de faire valoir l'art sous toutes ses formes dans la baie de Tampa. C'est d'ailleurs grâce à elle que St Petersburg est devenu « la ville arty » qu'elle est aujourd'hui. L'espace est situé sur l'avenue centrale de St Petersburg, l'épicentre le plus bouillonnant au cœur du « Central Art District », l'un des 5 quartiers dédiés à des musées, des collections ou des ateliers d'artistes.

On y surveillera d'ailleurs, fin janvier 2018, l'ouverture du Musée « Imagine » Il réunira plus de 500 œuvres d'artistes du Studio Glass Movement, un mouvement lancé dans les années 60 par des artisans verriers qui se sont mis à souffler leur verre dans leur atelier. Il y aura certes des œuvres de Chihuly et aussi celles d'artistes contemporains. On peut déjà jeter un œil au site Internet du musée pour se donner un heureux avant-goût.

Collection Chihuly

Un musée à ciel ouvert

En visitant le centre Florida CraftArt, où l'on expose tableaux, gravures, bijoux, oeuvres en verre et en argile, on constate à quel point la scène artistique locale est vibrante. Comme à Miami, il y a un ArtWalk au deuxième samedi de chaque mois et toutes les semaines, ce centre organise une visite guidée des murales du centre-ville.

L'art public est en voie d'expansion à St-Pete. Une quarantaine de murales aux thématiques rétro, aquatique, psychédélique ou encore sur des personnages locaux égayent les murs de nombreux édifices du centre-ville autour de l'avenue centrale. Il y en a des gigantesques. Elles sont toutes aussi colorées les unes que les autres et elles ont chacune leur petite histoire. On se la fait joliment raconter lors de la visite du Florida CraftArt ou par Tour St Pete (www.tourstp.com)

Un tour à la plage

Il a plusieurs belles plages à cette hauteur le long du Golfe. Celle du quartier résidentiel de Pass-a-Grille, bordée de jolies maisons en bois est plutôt calme et un bon choix pour s'y loger. Elle est jalonnée de motels et de bed & breakfasts et de bons restos.

La plus populaire est celle de St-Pete Beach. On peut y faire de longues promenades, ne serait-ce que pour jeter un œil sur le « Pink Palace ». Le Don CeSar, cet hôtel colossal et rose bonbon est une institution qui fêtera ses 90 ans en 2018. L'endroit parfait pour faire de beaux clichés. Sa couleur se marie si parfaitement aux couchers de soleil!

La ville ensoleillée et photogénique de St-Petersburg n'a peut-être rien à voir avec la cité impériale des tsars de Russie (sauf qu'elle a été baptisé ainsi par l'un de ses fondateurs, un aristocrate russe et magnat des chemins de fer), mais on peut dire que son offre culturelle est royale!

Pour organiser son voyage : www.visitstpeteclearwater.com et www.visitflorida.com

