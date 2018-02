La fille de Blake Lively a eu une remarque très pertinente sur ce détail vestimentaire de sa mère

"Histoire vraie". Blake Lively n'a pas pu s'empêcher de partager cette anecdote qui prouve que la vérité sort bien de la bouche des enfants. L'actrice américaine raconte la fois où sa petite fille lui a fait une remarque d'une naïveté craquante sur sa tenue du jour.

Dans un post instagram publié ce vendredi 16 février et aimé plus de 1,3 million de fois en six heures, Blake Lively a rapporté les mots lâchés par sa fille James née en 2014: "Histoire vraie: alors que l'ascenseur se fermait, ma fille m'a crié: "Oh non maman, tu as oublié ton pantalon!"

Mariée à Ryan Reynolds depuis 2012, Blake Lively est maman d'une deuxième petite fille, Ines, 1 an et demi. Soucieux de les protéger des rubriques people des magazines, elles ne sont apparues qu'une fois en public en décembre 2016.

À l'occasion de l'inauguration de l'étoile au nom de Ryan Reynolds sur le "Walk of Fame" à Hollywood, les parents ont présenté les deux petites têtes blondes au monde entier.

