Remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques est le rêve que caresse la majorité des athlètes amateurs.

Pour certains, le rêve naît alors qui sont encore à un tout jeune âge. C'est le cas du bosseur québécois Mikaël Kingsbury.

Ce dernier a commencé le ski très jeune. Après les JO de Salt Lake City en 2002, son idée était faite: il allait un jour être champion olympique.

Alors âgé de 9 ans, Kingsbury a imprimé les anneaux olympiques sur une feuille. Sous ces derniers, il a inscrit «Je vais gagné» (on lui pardonne la faute d'orthographe).

When Mikael Kingsbury was 9 years old, he stuck this over his ceiling to see it every time he went to sleep, and every time he woke up.

It's now reality...

Well done Mik. @MikaelKingsbury #PyeongChang2018 #moguls #freestyleSkiing @CBCOlympics #UpWithCBC pic.twitter.com/GwKXPAwy66