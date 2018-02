Le plus grand nombre premier est devenu un livre, on vous souhaite bien du courage pour le finir

Avez-vous déjà lu un livre qui vous semblait interminable? Essayez celui de Nanairo-sya, qui a réuni dans un livre un seul nombre, "Le plus grand nombre premier de l'histoire".

Le 26 décembre, les chercheurs J. Pace, G. Woltman, S. Kurowski, A. Blosser, dans le cadre du projet "Great Internet Mersenne Prime Search" (GIMPS), ont annoncé la découverte d'un nouveau nombre premier: 277232917-1. D'après le quotidien suisse Le Temps, "il a 23 249 425 chiffres, près d'un million de chiffres de plus que le nombre premier du record précédent. Un document Word écrit en Times New Roman, avec une taille de police de 10 et les marges classiques, représenterait 3845 pages".

Besoin d'un petit éclairage? Un nombre premier est un nombre plus grand que un, et qui ne peut être divisé que par un, ou par lui-même. La découverte de cette catégorie remonte à plus de 20 000 ans, peut-être même avant l'invention de l'alphabet. Euclide a été l'un des premiers scientifiques connus à essayer de répertorier les nombres premiers, qui sont infinis.

Alors, imaginez un livre constitué d'un nombre premier interminable. C'est ce que Nanairo-sya a fait:

Cet ouvrage, aux allures d'annuaire téléphonique, regroupe 719 pages d'après le HuffPost japonais. Plus précisément, 23 249 425 caractères.

Bonne lecture!

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

