Prenez une grande respiration : la saison des impôts est arrivée! Êtes-vous le genre de personne qui remplit sa déclaration dès le 1er janvier ou qui doit fouiller dans un tas de reçus à la fin d'avril? Peu importe votre tempérament, il se peut que vous manquiez certains crédits susceptibles de maximiser votre remboursement d'impôt.

Voici cinq conseils qui vous permettront de maximiser votre remboursement d'impôt à l'approche du 30 avril :

1. Vous êtes aux études? Levez votre T2202A bien haut!

Le diplôme universitaire est le plus important document qu'un jeune adulte peut obtenir. Or, vous devriez considérer le formulaire T2202A comme le deuxième plus important. Sans ce relevé officiel qui indique le total des frais de scolarité et des montants relatifs aux études déboursés durant l'année civile, vous ne pourrez pas réclamer le montant admissible. Heureusement, les établissements d'enseignement postsecondaires ont l'obligation de vous faire parvenir ces renseignements.

Réclamer vos frais de scolarité peut vous aider à obtenir un remboursement d'impôt, mais saviez-vous qu'un montant maximal de 5 000 dollars peut aussi être transféré à vos parents, de même qu'à votre époux ou conjoint de fait? De plus, l'année d'imposition 2017 est la première pour laquelle les étudiants canadiens n'auront plus droit au crédit d'impôt fédéral pour études et pour manuels, ce qui rend le formulaire T2202A d'autant plus important.

2. Restez à l'affût des plus récents changements fiscaux

Les lois fiscales changent aussi vite que les modes vestimentaires. Il est donc facile de commettre des erreurs coûteuses. Faire appel à un spécialiste de l'impôt vous permettra de mieux comprendre les plus récents changements législatifs. En voici justement quelques-uns :

Le montant pour le transport en commun a été aboli l'été dernier, mais vous pouvez tout de même réclamer un crédit d'impôt non remboursable de 15 pour cent pour les laissez-passer achetés entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Les crédits d'impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants ont également été abolis. Toutefois, l'Allocation canadienne pour enfants sera indexée d'au moins 1,5 pour cent à partir de juillet 2018 et en 2019. Enfin, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau crédit d'impôt pour les contribuables ayant eu recours à des technologies de procréation au cours de la dernière année civile.

3. N'oubliez pas vos frais médicaux

Rester en bonne santé peut coûter cher, mais il y a plusieurs moyens d'économiser durant la saison des impôts. Les médicaments sur ordonnance sont un bon exemple de dépense courante admissible. Si vous avez fait un voyage à l'étranger, votre assurance médicale sera également admissible. Par contre, les vitamines et les médicaments contre le rhume en vente libre ne seront pas admissibles, même s'ils ont été recommandés par votre médecin.

Vous voulez d'autres exemples de frais médicaux admissibles mais susceptibles d'être oubliés? Pensez à la nourriture et aux soins vétérinaires d'un animal de compagnie spécialement dressé, ainsi qu'aux modifications apportées à un logement ou à un véhicule pour accommoder une personne atteinte d'une déficience physique.

4. Remplissez une déclaration même si vos revenus sont quasi nuls

Que vous soyez aux études ou à la recherche d'un emploi, il se peut que vous traversiez une période durant laquelle vous ne gagnez aucun revenu. Or, vous n'avez pas besoin de gagner un revenu stable pour être éligible à certaines prestations. Remplir votre déclaration de revenus peut vous donner droit au crédit pour la TPS/TVH sur la base de votre déclaration précédente. L'Agence du revenu du Canada utilisera aussi votre déclaration pour déterminer si vous avez droit à l'Allocation canadienne pour enfants. Les résidents du Canada peuvent également réclamer le montant personnel de base, établi à 11 635 dollars pour l'année 2017. Si vous avez gagné un montant inférieur, celui-ci ne sera pas imposable au fédéral.

5. Faites la distinction entre votre travail et vos loisirs

Si vous possédez une petite entreprise, prenez soin de conserver vos reçus de carburant, bien que chaque trajet en auto ne soit pas déductible. Tenez un journal de bord détaillé afin de distinguer clairement vos voyages d'affaires et vos voyages d'agrément. Vous pourrez ainsi justifier le kilométrage effectué par votre entreprise. Vous devriez également noter le temps que vous passez à répondre à des courriels professionnels afin de déduire une partie de votre facture d'accès à Internet à domicile. Enfin, les entrepreneurs peuvent se réjouir du fait que le gouvernement a réduit le taux d'imposition des petites entreprises à 10 pour cent à compter du 1er janvier 2018, et qu'il le réduira à 9 pour cent à compter du 1er janvier 2019.

Passez une saison des impôts simple, facile et sans stress en bénéficiant d'un remboursement maximal.