Le combat de l'auteur Samuel Archibald avec Desjardins Assurances Générales fait réagir

Le combat contre la dépression de l'auteur et professeur de littérature à l'UQÀM, Samuel Archibald, n'est peut-être pas fini, mais il peut compter sur de nombreux appuis sur Twitter dans sa bataille contre son assureur, Desjardins Assurances Générales (DAG), après la publication de sa lettre ouverte dans La Presse+ ce week-end.

Dans sa lettre, M. Archibald raconte que Desjardins refuse de lui verser des prestations d'invalidité puisque «certaines activités que j'organise et anime continuaient à rouler durant mon congé» et que «ils ont ouvert une enquête en bonne et due forme et appris ainsi que j'étais allé lire des poèmes à la radio et niaiser 10 minutes à la télé, parlé à des étudiants de cégep et que j'avais publié un texte dans La Presse pour l'Halloween. Ils ont aussi utilisé ce nouveau truc qui consiste à éplucher les pages Facebook et Instagram de l'assuré afin de démontrer, preuves à l'appui, en cas de poursuite, qu'il n'est pas dépressif».



En effet, l'assureur de l'écrivain est sous le feu des projecteurs depuis ce week-end, suscitant une réaction du chroniqueur Patrick Lagacé, et une vague d'appuis sur Twitter avec le mot-clic #avecSam, qui a suscité une réaction émotive de Samuel Archibald:

#avecSam Heille, vous allez me faire brailler, tous. Y a de bon monde sur Twitter (et dans la vie). 11 février 2018

#avecSam Les cie d'assurance savent que statistiquement, ce type de malades sont faciles à écraser. Combien "d'économies" réussissent-elles à faire en harcelant ainsi des gens malades? Dégueulasse. @DesjardinsCoop — Catherine Leclerc (@catleclerc19) 12 février 2018

Vraiment troublée par ce qui vous arrive @ArvidaMan. En solidarité, chez nous, on achète et on lit vos livres. Go tout le monde! #assurancesolidarite #avecsam pic.twitter.com/Y8W3wIZNUg — Valérie Michaud (@ValerieMicho) 12 février 2018

J'ai vécu la foulure au cerveau et jamais je n'aurais eu la force, l'énergie nécessaire pour me battre contre mon assureur. Archibald a joué le tout pour le tout en écrivant cette lettre. Geste ultime ! Sa boîte à outils est maintenant vide. #avecSam https://t.co/LWf69TmGxK — Manon Brunet (@prof2e) 12 février 2018

Quand j'ai fait ma dépression, j'ai un jour pris mon vélo et j'ai pédalé pendant une heure. Le lendemain, j'ai pleuré en boule sur mon divan toute la journée et j'ai été incapable de sortir de chez moi pendant 4 jours. #avecSam — Pascal Larose (@PascalLa) 12 février 2018

Contre la maladie, on peut compter sur les médecins.

Mais contre les assureurs, on est tout seul...#avecSam — Duc C. Nguyên (@DucCNguyen) 12 février 2018

La dernière chose que tu veux entendre quand tu es dans la marde, c'est « bon courage ». C'est comme te faire dire « bonne chance » https://t.co/LHfEe8DbXj #avecSam #causepourlacause — Josée Blanchette (@cherejoblo) 11 février 2018

#causepourlacause c'est tous les jours, 365 jours par année. Tiens bon, Sam, on va te sortir de là.#avecSam qui est avec nous? https://t.co/XOatpKL9v8 — vincent marissal (@vmarissal) 11 février 2018

Il a du courage de parler. Il prête sa voix à tous ceux qui vivent ce genre de situation. Il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on garde le dialogue ouvert, toute l'année. Pas seulement pour une journée... #avecSam https://t.co/Iho2u9LAm3 — Anne-Marie (@DaisyB) 11 février 2018

Juste faire remarquer à Desjardins Assurances Vie que la course à pied aide à soigner la dépression et l'anxiété. C'est aussi un remède. Pas nécessairement un signe de guérison. #avecSam — Pat Godin (@PatGodin68) 12 février 2018

Moi #avecSam. Pour une grande réforme des cies d'assurances, pour tous les malades qui ne rentrent pas dans vos critères administratifs absurdes. @DesjardinsCoop https://t.co/g7erx0LdBq — Raphaëlle Corbeil (@RaphaelleCh) 12 février 2018

Je suis absolument #avecSam Quand on vit un problème de santé mentale, on a trop souvent le «vent dans face» en raison de l'incompréhension et du jugement extérieur alors qu'on a tellement besoin du contraire. La société et les institutions doivent évoluer maintenant! #desjardins https://t.co/RrTBCWsAGu — Violaine Ouellette (@ViolaineO) 12 février 2018

Parce que les compagnies d'assurance n'ont qu'un seul moule de dépression. Si tu ne fittes pas dedans, tu n'es pas dépressif. C'est honteux, surtout de la part de Desjardins. #avecSam https://t.co/D1j1DQfEML — Patrice Saucier (@PatrizioSauro) 12 février 2018

C'est abérrant! Bin beau #causepourlacause, faut que les assureurs cessent ce harcèlement!! C'est frapper sur des gens attérrés! Dénonçons!@Desjardinscoop et compagnie...#avecSam https://t.co/btbH9ACD5s — Josée Robichaud (@Joseerobicho) 11 février 2018

Se battre contre une compagnie d'assurance quand on a de la misère à se lever le matin, ça ne devrait pas être permis. La bonne nouvelle : on finit pas s'en sortir. Je vous souhaite le plus beau des "après". #avecSam — Marie-eve Nadeau (@marieeven1) 12 février 2018

Dossier à suivre.