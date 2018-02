Des élus réclament de doubler la cadence pour les ascenseurs dans le métro

Les élus de la Commission des finances de l'agglomération de Montréal recommandent de couper en deux le temps requis pour que l'ensemble des stations de métro soit accessible par ascenseur. Une recommandation qui permettrait à Projet Montréal de respecter sa promesse électorale.

La Commission a terminé lundi son étude du Plan triennal d'immobilisations de Montréal. Ce plan indique que l'ajout d'ascenseurs se terminera en 2038, conformément aux orientations adoptées sous l'administration Coderre.

Or, la mairesse Valérie Plante et son parti ont promis que l'ensemble du réseau serait accessible par ascenseur d'ici 2030. La Commission, où siègent des élus de l'opposition et des villes liées en plus des élus de Projet Montréal, fait écho à cette promesse en réclamant de couper en deux le délai. La Société de transport de Montréal (STM) est ainsi appelée à terminer les travaux d'ici 2028.

Mme Plante a déjà signifié son intention de s'asseoir avec la STM afin d'établir un plan pour accélérer la cadence.

«C'est sûr qu'on souhaite que les stations soient plus rapidement équipées. Ce sont les prévisions. Maintenant, il faut s'asseoir ensemble pour voir comment certains dossiers peuvent avancer différemment», a-t-elle lancé la semaine dernière.

Les ascenseurs permettent de faciliter l'utilisation du métro par les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussettes, entre autres.

Bonaventure enfin accessible

Parallèlement, la défunte Agence métropolitaine de transport (AMT) a mis fin, sans tambour ni trompette, à une aberration qui dure depuis presque 10 ans. Trois ascenseurs sont en cours d'installation à la station Bonaventure afin de lier la station de métro au terminus d'autobus et aux sorties.

La station Bonaventure est utilisée à la fois par la STM pour le métro et par le Réseau de transport métropolitain (RTM), qui a pris le relais de l'AMT, pour les autobus. La STM a installé deux ascenseurs dès 2009 pour relier la billetterie du métro aux quais. L'AMT devait en faire de même pour permettre aux usagers d'atteindre le terminus et le 1000 de la Gauchetière, mais le projet a longtemps stagné à cause de négociations avec le propriétaire des lieux, la société Ivanhoé Cambridge.

Sur le site du RTM, on indique que les travaux ont commencé en janvier 2017. Ils prendront fin dans un an.

