Ouverture du festif Bar Social Verdun

Plusieurs centaines de personnes ont inauguré officiellement jeudi soir le Bar Social Verdun, dans l'arrondissement de Verdun au sud-ouest de Montréal.

L'ambiance était à la fête avec une clientèle essentiellement dans la vingtaine et la trentaine. Ça rappelait vraiment les bonnes années du Plateau Mont-Royal dans les années 1990.

Situé entre les métros LaSalle et de l'Église (sur la ligne verte) au 3819 rue Wellington, on y passe à coup sûr des soirées du tonnerre.

On y offre un grand nombre de bières de microbrasseries de Shefford en Estrie et un menu pour assouvir nos fringales.

Le local résolument moderne est signé Francis Dumais. Un grand bar central occupe l'espace aux très hauts plafonds. Des tables de groupe rendent l'ambiance super conviviale.

Décidément, Verdun est l'un des quartiers tendance en devenir à Montréal. Ironiquement, les débits de boisson y étaient interdits jusqu'à récemment.

