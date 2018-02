Voici les 35 meilleurs employeurs à Montréal en 2018

Publié pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs à Montréal est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal précurseurs dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Un concours initié par Mediacorp Canada Inc.

Voici les huit critères étudiés

1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité.

Les 35 meilleurs employeurs à Montréal sont...

Air Canada

Groupe ALDO Group Inc

BDC / Banque de développement du Canada

Bell Canada

Croix Bleue du Canada - Assurances

Bristol-Myers Squibb Canada

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada / CN

Laboratoires Charles River, Inc.

Cogeco Connexion Inc.

Université Concordia

La Coop fédérée

Croesus Finansoft Inc.

Dassault Systèmes Canada Inc.

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Fednav Limitée

FL Fuller Landau LLP

Fresche Solutions Inc.

Genetec Inc.

Gildan Activewear Inc.

Groupe Dynamite Inc.

Ivanhoé Cambridge Inc.

Hôpital général juif

Keurig Canada Inc.

Kronos Incorporated

L'Oréal Canada Inc.

Contrôles Laurentide ltée

Université McGill

McKesson Canada Corporation

Merck Canada Inc.

Banque Nationale du Canada

Nestlé Nespresso Canada

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Nuance Communications Canada Inc.

oXya Corporation

Polytechnique Montréal

Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP)

Richter LLP

Sandoz Canada Inc.

Hôpitaux Shriners pour enfants

Shutterstock Music Canada

Thales Canada, Avionique

Université de Montréal

Vigilant

WSP Canada Inc.

Zodiac Aerospace

Voici deux projets dignes de mention que les éditeurs ont choisis cette année

*Le Groupe ALDO a organisé ses bureaux, espaces de formation et salons autour d'un atrium de 10 000 pieds carrés et l'entreprise emploie un chef pour préparer quotidiennement les repas à base d'aliments frais de la cafétéria.

*Au siège social certifié LEED argent de Merck Canada, les employés ont accès à une cafétéria de style marché, de salles de relaxation thématiques et de l'accès gratuit à une salle de sport commune.

