foodlavie emmené par son porte-parole Sébastien Benoit a été officiellement lancé ce mercredi 7 février.

Cette nouvelle initiative de Zeste entièrement numérique propose au grand public un accès au savoir-faire d'une large communauté de plus de 500 experts (dont Danny St-Pierre, Christian Faure, Jessica Harnois et Julie Desgroseilliers). À découvrir les conseils et astuces de chefs, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, sommeliers, mixologues, nutritionnistes, et bien d'autres via des capsules vidéo, des recettes pour toutes les occasions, des trucs et astuces pour concocter de nouveaux plats en accords mets-vins - le tout accompagné de conseils santé.

