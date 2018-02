Le bébé Gerber 2018 est le 1er avec le syndrome de Down

Pour la première fois dans l'histoire de Gerber, la marque alimentaire mondialement connue a choisi un bébé atteint du syndrome de Down pour être son porte-parole.

C'est Lucas Warren, un adorable garçon d'un an de la Géorgie, qui est le nouveau visage de Gerber.

La marque de produits alimentaires l'a annoncé l'annonce mercredi, félicitant Lucas de remporter la huitième édition annuelle de Gerber Baby Photo Search.

Selon un communiqué de presse, la photo de Lucas a été choisie parmi plus de 140 000 candidatures et a attiré l'attention des juges grâce à son «sourire éclatant». En plus de remporter le titre de 2018 Gerber Spokesbaby, Lucas et sa famille recevront également 50 000 $ US.

«Chaque année, nous choisissons le bébé qui illustre le mieux l'héritage de longue date de Gerber: reconnaître que chaque bébé est un bébé Gerber», a déclaré Bill Partyka, PDG et président de Gerber. "Cette année, Lucas correspond parfaitement."

Le premier concours national de photographie de Gerber a eu lieu en 1928.

91 YEARS YOUNG: Happy birthday to the original Gerber baby, Ann Turner Cook! https://t.co/P3yfiR1Y56 🎉🎂 pic.twitter.com/hwrjWBcOBf — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 21, 2017

Leur décision de nommer Lucas comme le porte-parole de 2018 prouve qu'ils sont fidèles à leur mandat en faisant le promotion de la diversité.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.