Des commentateurs politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni n'ont pas apprécié un terme que le premier ministre Justin Trudeau a utilisé, vendredi dernier, pour corriger une femme lors d'une assemblée publique à Edmonton.

Selon le HuffPost Canada, le journaliste et animateur de télévision britannique, Piers Morgan, a critiqué avec virulence le premier ministre lorsque celui-ci a utilisé le mot inclusif «peoplekind» pour remplacer l'utilisation du terme «mankind» - désignant en anglais «l'humanité» - dans une question qu'une jeune femme lui avait posée.

No, no, NO, Prime Minister @JustinTrudeau - you will NOT kill off mankind. Shame on you for surrendering to the radical feminist mob.

My column: https://t.co/pBI2WdIMeBpic.twitter.com/ia4el14dme — Piers Morgan (@piersmorgan) 6 février 2018

«Non, non, non, Monsieur le premier ministre @JustinTrudeau - vous n'éliminerez pas «mankind». Honte à vous de vous soumettre à la foule féministe radicale.»

En interrompant cette citoyenne, Trudeau a confié qu'il préférait utiliser ce langage.

«We like to say peoplekind, not necessarily mankind because it's more inclusive.

Le premier ministre Justin Trudeau

Cette intervention du premier ministre a été acclamée par l'auditoire, notamment par la jeune femme qui avait utilisé le terme «mankind» dans sa question.