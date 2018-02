Nos 10 essentiels beauté pour hommes du moment

Les hommes passent de plus en plus de temps devant le miroir et donc inévitablement au rayon beauté pour choisir leurs produits. Question de ne pas y passer 100 ans à choisir parmi une offre toujours plus abondante, on vous oriente vers nos produits préférés du moment.

VISAGE

Men's Season - gamme hiver

Faits à Montréal avec des ingrédients naturels, végétaliens et écoresponsables, les produits Men's Season nous ont vraiment séduits. La gamme Hiver complète comprend un nettoyant, une crème hydratante longue durée et un baume protecteur pour la peau idéale lors des journées de grand froid ou lors de la pratique d'activités extérieures.

La douceur des produits et leur parfum masculin vivifiant nous a vraiment conquis.

L'entrepreneur Clément Joubert (ex directeur du Conservatoire de musique de McGill) qui a créé la marque mise sur des ingrédients actifs de la forêt boréale obtenus grâce à la valorisation de la biomasse forestière. Des extraits d'écorce d'arbres sont par exemple employés en raison de leur pouvoir hydratant et régénérateur. Tous les produits ne contiennent aucun parabène, ingrédients pétrochimiques ou d'origine animale, alcool, phtalates, propylène glycol, triclossan ou DEA.

92$ pour la gamme complète - Disponible sur le site de Men's Season

Masque hydratant Dermalogica

Vous ne trouvez vraiment pas facile de passer de votre chez-vous confortablement chauffé à un extérieur à -30 où la neige et le vent vous frappe de plein fouet? Votre visage non plus.

Il a besoin d'une dose supplémentaire d'hydratation et vous pouvez la lui donner avec le masque hydratant Dermalogica. Sous forme de gel et constitué d'un mélange actif d'acide hyaluronique, d'extrait de codium et d'huile de graines de tomate, il est non gras, et pénètre bien dans la peau. Il est indiqué de rincer le visage après quelques minutes, mais on peut également le garder toute la nuit pour une hydratation intense. Chose certaine, il nous réconforte par temps de sécheresse.

60$

Le Sérum NCTF (New Cellular Treatment Factor) Intensive de Filorga

Cette nouveauté de la marque Filorga est une nouvelle avancée dans le traitement antirides. Ce complexe unique (habituellement injecté) renferme plus de 50 actifs anti-âge - vitamines,acides aminés, minéraux, co-enzymes et anti-oxydant - capables de relancer l'activité cellulaire en profondeur pour redonner à la peau plus d'éclat et de rebondi. À glisser sous votre crème de jour, il pénètre instantanément laissant la peau plus douce et lissée. De quoi booster notre épiderme fatigué par l'hiver.

120$ pour 30 ml

Vaporisateur d'eau thermale Avène

Comme le chauffage ou l'air conditionné l'été assèche énormément notre peau, on aime bien s'asperger de la brume fine d'Avène en plein milieu d'après-midi au bureau pour nous revigorer un peu et donner le petit boost d'hydratation qui manquait à notre peau depuis notre lointaine routine matinale.

Naturellement pure et riche en minéraux, l'eau thermale aide à apaiser, assouplir et nourrir la peau, aidant à éliminer toutes sortes d'irritations (après-rasage par exemple).

21,89$ pour le format 330 ml

YEUX

Crème contour des yeux raffermissante Neo Strata

Vous avez deux auréoles foncées sous les yeux? Cette crème sauvera votre mine. Légère et teintée de blanc, elle vient raffermir le contour des yeux en plus de dissimuler en douceur la partie plus foncée de votre cerne.

Après quelques jours d'utilisation, nos poches étaient définitivement moins apparentes. Il faut cependant faire attention à ne pas mettre trop de produits et à bien l'étendre puisque ça peut laisser un voile blanc visible sur la peau.

42$ pour le format 15 ml

BOUCHE

Baume lèvres perfecteur - Top secrets Yves Saint Laurent

L'hiver, on a tous les lèvres en décomposition et comme la sensation de sécheresse est tellement désagréable, on a tous besoin d'un bon baume salvateur.

Pour des lèvres qui ont bonne allure, on opte pour le baume YSL top secrets qui restaure l'hydratation sans laisser de fini luisant, sensation collante ou de grumeaux sur les lèvres une fois séchées. On aime par-dessus tout sa texture lisse.

37$

Sérum lèvres à l'agave de Bite

Ce masque intensif pour les lèvres de réparation nocturne de Bite Beauty contient du nectar d'agave et de l'huile de jojoba qui lui procurent une texture riche, nourrissante et épaisse. À appliquer au coucher, mais aussi au cours de la journée - pour les lèvres TRÈS gercées par le froid polaire. On aime sa richesse, mais attention il pourrait devenir addictif. Sachez qu'il ne contient ni parabènes, ni sulfates, ni phtalates!

30$

CHEVEUX

Hydro Sérum - Mistik

Ce sérum végétal et biologique de la marque montréalaise Mistik aidera vos mèches à retrouver leur vivacité sans pour autant qu'elles aient l'air sales en raison de sa texture non grasse et non collante.

On s'en sert même parfois pour dompter notre crinière, à la manière d'une crème pour cheveux.

17$

Pommade d'argile Redken Brews

Une nouvelle gamme de produits pour les cheveux et la barbe de messieurs vient d'arriver sur le marché. Parmi les quelque 25 nouveautés signées Redken, on trouve huile visage et barbe, crème à raser, shampoings, pâte et gel coiffants et notre favori : la pommade d'argile.

Ce produit à la texture soyeuse et légère offre une impressionnante tenue et un fini naturel. Son parfum masculin n'est pas désagréable du tout non plus. Ça vaut vraiment le coût de l'essayer.

19,99$

MAINS

Crème à mains Le Petit Marseillais

Ce doux baume au beurre de karité, amande douce et huile d'argan sauve nos pattes des gerçures en hiver. Avec sa texture légère, il assouplit notre peau, sans laisser de film gras... question de pouvoir serrer des mains sans rougir.

Philippe Lépine avec Elsa Vecchi

