Trois suspects arrêtés pour introductions par effraction à Dollard-des-Ormeaux

Trois suspects d'introduction par effraction dans le secteur de Dollard-des-Ormeaux ont été arrêtés le 31 janvier dernier par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ces arrestations font suite à deux introductions par effraction à l'intérieur de résidences du secteur, le 29 janvier. Les enquêteurs ont rapidement fait le lien entre ces événements et un suspect pourrait être relié à d'autres dossiers qui ont eu lieu en 2017.

Le modus operandi de l'homme semblait toujours être le même. Il était accompagné de mineurs qu'il conduisait dans des secteurs résidentiels. Ces derniers sonnaient aux portes et s'introduisaient dans les résidences inoccupées pour voler différents objets alors que l'homme les attendait à l'extérieur.

Le 31 janvier, les suspects ont repris leur activité criminelle. À la suite de leur enquête, les policiers ont été en mesure d'arrêter sur le fait le suspect et ses deux complices alors qu'ils commettaient un vol dans une résidence du même secteur.

Le suspect principal, Mouad Chafiq El Idrissi, 19 ans, fait face à des accusations d'introduction par effraction dans des résidences privées et de complot alors que ses deux complices ont comparu à la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec et seront accusés d'introduction par effraction, de complot, de possession d'outil de cambriolage et de recel de plus de 5000 $.

Le SPVM croit que Mouad Chafiq El Idrissi serait relié à d'autres dossiers semblables et mène toujours des enquêtes. Les citoyens ayant de l'information sur ces événements ou sur tout autre dossier peuvent communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.