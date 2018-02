Le commerce sur le web est bien implanté partout dans le monde et le Canada ne fait pas exception.

Selon un sondage de la firme Léger, 68% des Canadiens ont déjà effectué un achat sur le site Amazon. Les Québécois sont toutefois à la remorque du reste au Canada à ce chapitre avec seulement 57% des répondants ayant au moins une fois acheté sur Amazon.

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les jeunes qui profitent le plus du commerce en ligne, ce qui laisse présager que cette tendance ne fera qu'augmenter au cours des prochaines années. Plus de 8 personnes sur 10 (81%) âgées de 18 à 34 ans ont répondu qu'elles avaient procédé à un achat sur Amazon.

On aperçoit aussi un taux plus élevé chez les plus scolarisés et les plus riches. Pour toutes les tranches de revenus annuels au-dessus de 60 000 $, plus de 70% ont affirmé avoir déjà utilisé Amazon.

Pour ce qui est du plus haut niveau scolaire atteint, ceux qui possèdent un diplôme universitaire sont beaucoup plus nombreux (74% contre 60% pour ceux ayant un diplôme secondaire ou moins) à avoir acheté sur le populaire site de commerce en ligne.

Quant au sexe, on ne dénote qu'une infime différence entre les hommes et les femmes. Soixante-huit pour cent des hommes ont répondu avoir déjà effectué un achat sur Amazon, soit seulement un pour cent de plus que chez les femmes.

Ce sondage de Léger a été réalisé du 18 au 21 décembre 2017 auprès de 1567 Canadiens représentatifs avec une marge d'erreur de 2,5%.

