La tenue de Justin Timberlake au Super Bowl a pris tout le monde de court

Quatorze ans après le scandale du "nipplegate", au cours duquel il avait arraché en direct un bonnet de soutien-gorge de Janet Jackson, Justin Timberlake a fait son retour à la mi-temps du Super Bowl, ce dimanche 4 février. Outre un hommage à Prince, ce sont les tenues du chanteur de 37 ans qui ont catalysé les tensions.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'actuel époux de Jessica Biel est apparu une première fois vêtu d'un costume deux pièces à motif camouflage de la marque Stella McCartney, accompagné d'une chemise sur le thème de la nature représentant des montagnes et un cerf, et d'un bandana rouge autour du cou.

À ses pieds: une paire de baskets Nike Air Jordan à laquelle il a collaboré. Il réapparaît quelques minutes plus tard, son blazer militaire troqué contre un perfecto en cuir noir.

Qu'il s'agisse ou non d'un clin d'œil au titre de son cinquième et nouvel album "Man of The Woods" (en français, "L'homme des bois"), la tenue de (très) mauvais goût de Justin Timberlake en a surpris plus d'un. Sur Twitter, les internautes s'en sont beaucoup amusés.

who wore it better pic.twitter.com/EuDLSeSy2Q — Caitlin Kelly (@caitlin__kelly) 5 février 2018

"Qui le porte le mieux?"

who wore it better: justin timberlake or mac os sierra? pic.twitter.com/F0J6heUkAr — gabe bergado (@gabebergado) 5 février 2018

"Qui le porte le mieux : Justin Timberlake ou Mac OS Sierra?"

Found Justin Timberlake's inspiration for his Super Bowl outfit #cowboyMcFlypic.twitter.com/YJEhFa6Hea — Justin Vasey (@HawkI_TLG8King) 5 février 2018

"J'ai trouvé d'où s'est inspiré Justin Timberlake pour sa tenue du Super Bowl"

"Au moins, ces mecs approuvent la tenue de Justin Timberlake..."