Il prend un selfie avec Justin Timberlake au Super Bowl, mais devient viral pour une autre raison

Ne cherchez plus, la vedette du spectacle tant attendu du Super Bowl 2018, c'était lui. Un garçon de 13 ans a réussi à éclipser Justin Timberlake durant la mi-temps de la 52e finale de la NFL ce dimanche 4 février.

Alors que Justin Timberlake mettait le feu au stade de Minneapolis, ce dernier est monté dans les gradins et s'est arrêté au niveau d'un garçon qui a attiré tous les yeux. "Je me suis incrusté, c'était fou, a raconté Ryan, 13 ans, à ABC News. C'était une occasion unique et j'ai tenté ma chance".

Apparu à l'écran pendant plusieurs secondes lors l'un des événements les plus suivis de la planète, le garçon a profité de sa proximité avec Justin Timberlake pour faire un selfie, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article. Et tant pis si l'adolescent doit rester les yeux rivés sur son téléphone durant quelques secondes: "J'ai tenté une première fois, mais mon téléphone s'est éteint, puis il s'est rallumé. J'ai finalement eu ma photo, c'était simplement incroyable, je suis sans voix".

Our @GMA team at #SuperBowl52 has obtained the selfie from the selfie kid #PepsiHalftimepic.twitter.com/xuY5PAHuO4 — Matt Stone (@MattStoneABC) 5 février 2018

Au moment où cet adolescent est passé à l'écran, les internautes ont immédiatement su qu'il allait devenir célèbre. Et ces derniers ont évidemment sauté sur l'occasion pour le détourner.

