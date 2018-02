Les retrouvailles des Spice Girls seraient confirmées, mais à certaines conditions...

On n'y croyait plus! Tout indique que les cinq membres des Spice Girls seront réunies de nouveau, rapporte le quotidien britannique The Sun.

Mel B (Scary Spice), Victoria Beckham (Posh Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel C (Sporty Spice) et Geri Horner (Ginger Spice) se rencontreraient secrètement vendredi pour négocier les termes de leurs retrouvailles. C'est la première fois depuis 2012 que les cinq femmes se retrouvent dans la même pièce.

Après des mois de rumeurs, il semble que la situation ait changé au point de convaincre Victoria Beckham, celle qui était la plus réticente à ce que le groupe se reforme, à rentrer au bercail. Mais qui ne le ferait pas pour 10 millions d'euros (environ 15 300 000$ canadiens)?

Selon The Sun, chaque «Spice» touchera la somme de 10 M$ d'euros pour de nouveaux projets. Par contre, Posh aurait obtenu la garantie qu'elle n'aurait pas à chanter.

Donc, on oublie la tournée mondiale?

Photo d'archives

Il semble que le groupe, dont la reformation serait orchestrée par l'ancien gérant du quintette Simon Fuller, évalue des projets télé en Chine, la production d'une émission de téléréalité musicale, des ententes publicitaires et une compilation de ses plus grands succès.

Selon une source du quotidien The Sun, il serait impossible de faire une tournée mondiale en raison des engagements familiaux et d'affaires de Victoria et Geri.

Bref, on peut oublier une prestation du célèbre groupe pop au Festival d'été de Québec!

