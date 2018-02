Fort Myers, le côté nature de la Floride

Si plusieurs voyageurs adorent l'excitation et la vie nocturne de la côte Est de la Floride (Miami, Fort Lauderdale, etc.), de plus en plus de visiteurs se tournent maintenant vers l'autre littoral, plus naturel, dans la région de Fort Myers, située à l'opposé dans le golfe du Mexique.

Le spectacle commence tôt le matin. Les ornithologues et amoureux de la faune sont aux anges. Sur la plage, on rencontre Ibis blancs, pélicans bruns et hérons bleus qui pataugent ou se promènent sans complexe avec les vacanciers. Dans l'eau, il n'est pas si rare de voir les dauphins nageant au large pour le plus grand plaisir des photographes amateurs.

Autre endroit pour observer la faune marine, le magnifique parc Lovers Keys où l'on peut enfourcher un vélo et faire une jolie balade. En chemin, vous pourrez probablement déceler à travers la mangrove, alligators, rapaces endémiques, plusieurs espèces de poissons et même des lamantins. Sur l'eau, lors de notre passage, un couple a eu la chance de sa vie, de pagayer tout proche d'un dauphin joueur et curieux.

Les coquillages de Fort Myers

Un peu plus tard dans la journée, le soleil plombe et la plage est assurément la vedette. Avec plusieurs kilomètres de littoral, les choix ne manquent pas. Sur l'île d'Estero, on peut presque partout faire bronzette sur le bord de l'eau. Si vous aimez la foule, la plage de Fort Myers avec son petit «Pier» est charmante. Il y a plusieurs restaurants et services autour.

Une des particularités des plages des environs, c'est d'être formées d'une multitude de petits coquillages pastel ou très pâles, symbole de Fort Myers, éclairant les paysages d'une magnifique douce lumière. Outre barboter dans l'eau couleur thé (Tea Bag Water), aux vagues plus relaxantes que celle de l'océan Atlantique, les vacanciers sont à la recherche de ces petits coquillages ramenés par les courants de la mer. Certaines personnes arrivent tôt le matin avec une chaudière pour faire les découvertes les plus étonnantes. Des tonnes et des tonnes de ces coquillages sont d'ailleurs amassées chaque année faisant le bonheur des collectionneurs en herbe.

Concours de sculptures de sable

Autre point notable: le sable est d'une blancheur presque immaculée, ce qui confère une lumière étonnante en journée. Encore plus ludique, ce type de sable est parfait pour faire châteaux et structures.

Lors de notre passage, fin novembre, il y avait le concours annuel de sculptures de sable, la plus importante aux États-Unis.

«C'est probablement l'un des meilleurs sables au monde pour faire ce genre de concours», nous a confirmé l'artiste gagnant, Walter McDonald surnommé Amazing Walter, barbe blanche et lunettes fumées.

Autour de lui, plusieurs sculptures font écarquiller les yeux : Snoopi endormi, des pachydermes dans l'eau ou un bébé et son ami canin. Bourrés d'imagination, les sculpteurs les plus talentueux viennent des cinq continents, même du Québec où une artiste Mélineige Beauregard a terminé deuxième au palmarès.

Pendant deux jours, la plage derrière le Wyndham Garden est investie par des milliers de visiteurs. On peut casser la croûte avec un repas typiquement du Sud (BBQ, côtes levées, etc.). Sous la tente, un chanteur fait danser les festivaliers avec des classiques américains. L'ambiance y est très sympathique.

Et pourquoi pas Sanibel?

À votre arrivée à Fort Myers, vous pouvez également vous rendre à Sanibel, une île reliée à la terre avec un chapelet de ponts. Le décor est à couper le souffle. Les brocantes et petits cafés ne manquent pas. Allez faire un tour à la plage Bowman, un joyau.

Où manger?

Les restaurants foisonnent dans la région de Fort Myers. Tout près de la plage, ils sont légion. Un peu plus loin, le Nervous Nellies sert d'excellents ceviches et poissons. Tout près du parc Lovers Keys, un incontournable situé sur le bord de l'eau, Flipper's on the BaY.

Le centre-ville de Fort Myers est aussi à voir. On se rend au Sky Bar sur la terrasse pour une vue imprenable. La promenade est très agréable, il y a des chanteurs dans la rue. À voir aussi le Théâtre Edison, joli édifice art déco.

Où se loger?

Nous avons été logés à l'Outrigger Beach Resort. De style motel avec piscine centrale et petit bar aux abords de la plage, c'est un excellent pied à terre.

Autre incontournable

Quittez la plage, et ça vaut la peine! Les maisons de deux grands inventeurs américains peuvent être visitées en journée, celles de Thomas Edison et Henry Ford. Superbes cottages entourés de plusieurs espèces de plantes et fleurs, c'est aussi et surtout une plongée dans l'histoire du pays. À ne pas bouder.

