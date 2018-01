Victor Lessard arrive sur addikTV

Si vous n'avez pas encore eu la chance de faire la connaissance de l'intrépide Victor Lessard par le biais de Club illico dans la dernière année, vous pourrez saisir l'occasion que vous offre addikTV dès ce soir, alors que la première saison de la série inspirée des romans de Martin Michaud y sera diffusée, à raison d'un épisode par semaine.

On a salué un peu partout ce thriller complexe et captivant en 10 épisodes d'une heure, écrit pour la télévision par Martin Michaud lui-même, secondé de Frédéric Ouellet (Grande ourse), réalisé par Patrice Sauvé (Grande ourse, Karl & Max, Vertige, Ça sent la coupe) et produit par Pixcom et Québecor Contenu.

Patrice Robitaille y est splendide dans le rôle-titre de Victor Lessard, un enquêteur chevronné qui revient d'un passage à vide et doit, avec sa coéquipière, la robuste Jacinthe Taillon (Julie Le Breton), élucider le contexte autour du suicide d'un sans-abri et le meurtre mystérieux d'une femme, inspiré des tortures dignes de l'époque médiévale. D'autres crimes aux mêmes rituels se répéteront, plongeant notre duo-vedette de policiers jusqu'au cou dans cette sordide affaire.

Alors que ce premier chapitre de Victor Lessard était tiré de l'ouvrage Je me souviens (paru en 2012), la deuxième saison, qui sera déposée intégralement sur Club illico dans quelques semaines, est basée sur le livre Violence à l'origine (2014). Au total, Martin Michaud a publié quatre tranches des aventures de Victor Lessard. On ignore pour l'instant si La chorale du diable (2011) et Il ne faut pas parler dans l'ascenseur (2010) trouveront aussi leur chemin jusqu'au petit écran.

Après avoir présenté Blue Moon 2 au début de l'hiver, addikTV enchaînera, au printemps, avec la diffusion de Mensonges 4, ce qui portera à 30 semaines consécutives la période consacrée par l'antenne à des productions originales d'ici, a fait remarquer Suzane Landry, directrice principale chaînes et programmation de Groupe TVA, dans un communiqué.

Sur Club illico, Victor Lessard a généré un million de visionnements en moins de deux semaines en mars 2017.

Victor Lessard, dès ce soir, mercredi 31 janvier, à 21h, à addikTV. En rediffusion le jeudi, à 23h, le samedi, à 15h et le dimanche, à midi.

