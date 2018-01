Trois suspects recherchés pour un vol qualifié d'une grande violence

Trois suspects sont activement recherchés par les enquêteurs des Services partagés enquêtes de la Division Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) après avoir commis un vol qualifié d'une grande violence, le 3 janvier 2017.

Cette journée-là, il y a plus d'un an, vers 21h15, la victime quittait son travail et déneigeait son véhicule dans un stationnement d'un centre commercial situé sur la rue Sherbrooke Est, près de l'autoroute 25.

C'est à ce moment que les trois suspects se sont approchés de la victime et lui ont ordonné de leur donner son portefeuille et ses autres effets personnels. Après avoir essayé de prendre la fuite, la victime a été atteinte par une charge de pistolet à impulsion électrique de la part d'un suspect et un autre complice l'a frappé à coup de manche d'arme blanche.

Les suspects ont par la suite pris la fuite à pied. Ils se sont rendus dans trois dépanneurs différents des secteurs de Montréal-Est, de Lachenaie et de Charlemagne, pour effectuer des transactions avec les cartes de la victime.

Le premier suspect, un homme corpulent à la peau basanée a les cheveux noirs et une barbiche noire. Capté par une caméra de surveillance d'un des dépanneurs, il portait alors un chandail blanc et un manteau d'hiver de marque Canada Goose avec un capuchon en fourrure.

Le second suspect est un homme à la peau blanche, avec une moustache noire. Il portait un manteau d'hiver avec un capuchon en fourrure et une casquette noire avec un logo argenté sur le devant lorsqu'il a été enregistré par une caméra de surveillance d'un dépanneur.

Le dernier suspect a la peau blanche, est de stature mince et mesure 1,80 m (5' 11''). Il semblait avoir environ 20 ans.

Toute information permettant d'identifier et de localiser les suspects recherchés peut être communiquée à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L'information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.