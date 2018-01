Donald Trump prononce péniblement «Obamacare» et Twitter s'emballe

Plusieurs internautes ont été dérangés par la prononciation de Donald Trump mardi soir.

Durant son premier discours sur l'état de l'Union, le président américain a abordé le sujet de l'Obamacare à de nombreuses reprises. Graduellement, le « b » du mot semble avoir été remplacé par un « p ».

La Twittosphère a vivement souligné le changement de nom soudain de la Loi sur la protection des patients et les soins abordables.

« OpamaCare... Qu'est-ce que c'est? »

Is it too much to ask for @BarackObama to change his handle to @BarackOpama for just one night to celebrate the rebranding of OpamaCare — Gregory Brothers (@gregorybrothers) January 31, 2018

« Est-ce trop demander à @BarackObama de changer de nom pour @BarackOpama pour une seule nuit afin de célébrer le changement de nom d'OpamaCare »

He's just like Rob Burgundy, he reads whatever is on the teleprompter. #Opamacarepic.twitter.com/doVSvNMAWn — AltHomelandSecurity🇺🇸 (@AltHomelandSec) January 31, 2018

« Il est comme Rob Burgundy, il lit tout ce qui est sur le télésouffleur. »

Opamacare is the new covfefe #SOTU — Lindsey (@lindsey_alexis_) January 31, 2018

« Opamacare est le nouveau covfefe »

Opamacare. It's what you rely on when you overdose on covfefe. #SOTUpic.twitter.com/if8dHY0zki — Stone Pi Media (@StonePiMedia) January 31, 2018

« Opamacare. C'est sur quoi vous comptez lorsque vous avez une surdose de covfefe »

La raison de la prononciation douteuse de Donald Trump demeure un mystère.