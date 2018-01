Discours sur l'état de l'Union: À qui Trump va-t-il faire face pendant la très solennelle allocution?

Le 28 février 2017, un peu plus d'un mois après sa prise de fonction, Donald Trump avait vécu son baptême du feu devant le très solennel Congrès en prenant la parole pour endosser son costume présidentiel et préciser le cap de son mandat.

Alors que le milliardaire new-yorkais fête tout juste l'an un de son arrivée dans le Bureau ovale, il doit à nouveau se plier à l'exercice ce mardi 30 janvier. À 21h, heure de Washington, il s'exprimera depuis le Capitole pour prononcer son premier discours sur l'état de l'Union, censé faire un état des lieux du pays, vanter ce que le président a accompli au cours des douze derniers mois et présenter le programme à venir pour le reste de 2018.

Ce discours très symbolique sera retransmis en direct à la télévision où il devrait être suivi par 30 à 50 millions d'Américains, à en croire les audiences des années précédentes. Il se tiendra surtout devant plus de 1000 personnes serrées dans l'aile sud du bâtiment emblématique de la capitale, où se réunit habituellement la Chambre basse du parlement.

Qui sera dans cette foule face à Donald Trump pendant l'allocution qui avoisine traditionnellement une heure? Des soutiens certes, mais aussi beaucoup d'opposants qui vont pouvoir venir accompagnés pour faire bloc devant le président. Découvrez dans notre infographie à 360° ci-dessous qui occupera quel siège et dans quelle direction le magnat de l'immobilier devra donc tourner les yeux pour éviter de croiser les regards incendiaires de ses plus fervents adversaires.

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

***

Donald Trump s'exprimera sous le regard des juges de la Cour suprême, en première ligne (en vert). Ces derniers seront encadrés par les plus hauts ministres de l'administration (en rouge) et les représentants des armées (en jaune). Derrière ces privilégiés, les trois-quarts des sénateurs du pays (en bleu foncé). Le tout sera encerclé par la quasi-totalités des 435 représentants, les élus de la chambre basse du parlement (en cyan).

Depuis 2011, sénateurs et représentants ont pris l'habitude de rompre une tradition centenaire et ne s'asseyent plus à gauche pour les conservateurs et à droite pour les démocrates, mais se mélangent pour symboliser leur volonté de travailler ensemble malgré les clivages. Reste à voir si l'ambiance sera aussi bonne sous Trump, mais il y a fort à parier que beaucoup feront de nouveau bande à part.

Le discours étant un véritable événement, chaque élu a le droit d'installer des invités dans la House gallery (en violet). En signe de protestation à la politique présidentielle, des démocrates ont annoncé qu'ils viendraient avec des DREAMers et les feraient asseoir au balcon. Ces sans-papiers sont entrés illégalement sur sol américain avec leurs parents lorsqu'ils étaient encore mineurs et sont protégés jusqu'en mars par un décret signé par Obama mais Trump avait dit vouloir changer la situation.

Dans cette même mezzanine, le président aura quelques alliés. Il y installera sa famille et une poignée d'Américains qu'il souhaite mettre à l'honneur (en rose), il les présentera pendant son discours. En 2015, Obama avait convié un couple qui travaillait dur et avait réussi à devenir propriétaire, l'astronaute Scott Kelly, un fonctionnaire emprisonné par Cuba mais libéré quelques jours plus tôt.

Dernier détail qui, on l'imagine, ne déplaira pas au magnat de l'immobilier: pendant cette heure tout entière il tournera le dos au banc de journalistes venus couvrir l'allocution (en orange).

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.