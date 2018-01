Robe cousue main, décor fait maison ... ce mariage va vous épater

Alerte spoiler: après la lecture de cet article, vous éprouverez une irrésistible envie de vous marier. Vous êtes prévenus. C'est l'histoire de Mel et Ben. Elle est couturière, lui est graphiste et illustrateur. Ces deux trentenaires français s'aiment depuis neuf ans. En juillet 2017, ils ont sauté le pas et se sont dit "oui". Un mariage champêtre, "fait maison" et sans chichis. Quelque chose qui leur ressemble.

Le couple, épaulé par des proches à la fois créatifs et investis, a tout planifié en à peine sept mois. Un moindre délai dans le monde du mariage, où le temps de préparation s'élève rapidement à un voire deux ans.

Ben a fait sa demande le 31 décembre 2016 sur une plage de Cabourg. "Plutôt classique vous me direz. Pourtant, ce n'est pas trop notre style en général", plaisante la jeune mariée, contactée par Le HuffPost. Il est vrai que ce couple à l'esprit créatif n'a rien de traditionnel.

Alors, quand la question de l'organisation du grand jour s'est posée, les deux tourtereaux ont naturellement décidé de faire les choses à leur manière.

D'abord, parce qu'ils ne voulaient pas "consacrer deux ans" à préparer cette journée et que cela devienne "le centre de [leur] vie". Mais aussi, parce qu'ils n'avaient ni l'envie ni les moyens de dépenser 30.000 euros et qu'il était "hors de question" de prendre un crédit.

"Ce n'était pas tant le statut 'mariés' qui comptait, mais plutôt de passer un joli moment entre amis et de faire la fête", explique la jeune femme.

"On ne voulait pas jouer au prince et à la princesse."

Les amoureux étaient convaincus de deux choses: ils voulaient célébrer leur union en été et aux Pays de la Loire, dont elle est originaire. Les lieux pour se marier ne manquent pas dans cette région bien connue pour ses nombreux châteaux. Sauf que cette option-là ne plaisait justement pas au couple. "On ne voulait pas jouer au prince et à la princesse", se justifie la mariée.

Ils ont finalement trouvé l'endroit qu'ils imaginaient: une ancienne ferme du XVIème siècle, authentique et entourée de verdure.

Au menu, Mélanie et Ben voulaient "quelque chose de cohérent et simple"... ce qui est plutôt rare du côté des traiteurs. "Ils étaient soit trop chics soit trop cheap", regrette-t-elle. Le couple a fini par en dénicher un jeune qui proposait une cuisine à base de produits locaux et très colorés. "On aime beaucoup la couleur, nous", s'amuse-t-elle.

Une robe cousue main

Peu de personnes peuvent se targuer d'avoir imaginé et fabriqué leur propre tenue de mariage. Mélanie en fait partie. Ancienne avocate, la jeune femme s'est reconvertie dans sa passion - la couture - et a ouvert une boutique à Paris, où elle organise des ateliers.

Relever ce défi de taille n'était pas une évidence. "Je n'avais jamais conçu de robe de mariée et les matières sont très compliquées à manier, commente Mélanie. Je craignais surtout de ne plus supporter ma robe en la faisant moi-même".

La jeune femme avait une idée très précise de ce qu'elle voulait: "une robe assez courte, rétro, style années 50-60... pas tellement dans l'air du temps". La mariée a commandé de la soie "de super qualité et pour pas cher" chez un grossiste. "Le coût n'était pas la motivation première. Je voulais prendre le temps de faire ma robe, surtout pas dans l'urgence." Et après plus de cinq mois de travail, voici le résultat:

Un long cheminement qu'elle a souhaité partager avec les internautes qui la suivent sur son blog.

Le décor et les accessoires

Le couple est arrivé à la mairie en vieille Citroën 2 CV bleue, prêtée par une connaissance de Mélanie en échange d'une bouteille de champagne. "Avant de louer un véhicule ancien, une fortune, faîtes jouer votre réseau. Dans les campagnes, il y a toujours l'oncle d'un cousin d'un ami qui a une voiture comme celle-ci en stock", conseille la couturière.

"On s'est rendu compte qu'on était capables de faire pas mal de choses par nous-mêmes, alors pourquoi ne pas le faire?"

Pour ce qui est de la décoration, Mélanie et Ben ont tout conçu. "On s'est rendu compte qu'on était capables de faire pas mal de choses par nous-mêmes, alors pourquoi ne pas le faire?", confie cette dernière. D'abord les quatre stands (à bière, bonbons, boissons non alcoolisées et tatouages), qui ne sont autres que des palettes récupérées. Les amoureux ont puisé l'inspiration sur le réseau social Pinterest.

"Mon père et mon mari ont fabriqué ces stands ensemble. Je crois qu'ils n'ont jamais passé autant de temps tous les deux, c'était super", s'enthousiasme Mélanie.

Quant aux fleurs, elles ont été cueillies dans les champs, juste à côté du lieu de la fête. "La veille du mariage, on est allés les chercher tous les deux avec Ben. C'était une parenthèse, un moment à part", raconte la mariée qui a ensuite confectionné les bouquets de table. Et les vases? De la récup' également. "On avait demandé à notre entourage de garder les pots vides en verre pour s'en servir."

Ben, qui est illustrateur, a réalisé les faire-part. Puis, les témoins ont imprimé le même motif à fleurs que celui des cartons d'invitation et s'en sont servi pour créer des nœuds papillon aux trois témoins garçons et un bandeau pour les cheveux à la témoin fille. Mélanie, elle, s'est chargée du nœud papillon rouge de son mari.

"Quand on a eu fini d'installer la salle et tout le reste, mon père, qui est loin d'être quelqu'un d'expansif, est venu me voir et m'a dit: je t'avoue que j'ai douté, mais c'est vraiment super en fait. J'étais très fière."

Petits badges pour les invités, fanions cousus main, ronds de serviette... Mélanie et Ben ont pensé à tout.

Pour ce mariage qui sort des sentiers battus, pas de dragées en guise de cadeau aux invités, mais plutôt des confitures 100% faîtes maison. La mariée et (surtout) sa mère ont préparé ces gourmandises avec les fruits du jardin. Ben a apporté sa touche personnelle en créant les étiquettes collées sur les pots.

Au début, le père de Mélanie, qui a une vision assez traditionnelle du mariage, était surpris à l'idée de cette fête "peu conventionnelle". Mais, la veille du grand jour, quand tout était fin prêt, il a changé d'avis: "Quand on a eu fini d'installer la salle et tout le reste, mon père, qui est loin d'être quelqu'un d'expansif, est venu me voir et m'a dit: je t'avoue que j'ai douté, mais c'est vraiment super en fait. J'étais très fière", se souvient la jeune femme.

"Amour vortex", la cerise sur le gâteau

Et puis, il y a eu la consécration. Marc Manier, l'un des témoins de Ben, est "pixel artist" (une technique de dessin numérique). Il s'est lancé un pari démentiel: dépoussiérer le traditionnel diaporama de mariage (celui où l'on compile des photos peu avantageuses de vous) en créant un jeu vidéo surprise sur ordinateur pour les mariés.

Dans sa folie, il a entraîné tout un tas d'amis artistes du couple: un qui détient un studio de développement, un autre compositeur qui s'est chargé de la musique, un copain acteur et auteur qui a écrit les textes et un ami dessinateur de BD qui s'est occupé de certains dessins. Tous ont uni leurs talents dans le secret le plus total et ont travaillé ensemble d'arrache-pied pendant 4 mois.

Dans ce jeu "en mode Mario", deux personnages, qui ne sont autre que Mélanie et Ben en tenue de mariés, avancent et doivent attraper les "icônes Instagram" pour espérer débloquer des photos souvenirs d'eux et leurs amis. Voici un aperçu:

"Au cours du repas, un ami a lancé: vous avez déjà vu des powerpoint de mariage, mais pas celui-là. Asseyez-vous, je vais vous le présenter, raconte Mélanie. On nous a apporté des manettes de console dans les mains. Dès le lancement, on a compris de quoi il s'agissait".

"On a senti un fossé se creuser entre les générations: les jeunes ont tout de suite compris l'idée, les moins jeunes sont restés perplexes", se remémore la mariée.

Quand le couple a vu le succès que le jeu a eu auprès des autres, il a conseillé aux créateurs de le mettre en ligne pour donner de la visibilité à leur travail (d'où le teaser un peu plus haut). Ils ont crée un site dédié à "Amour vortex", qui est désormais téléchargeable à cette adresse.

Maintenant que les amoureux sont devenus "le couple marié" de leur groupe d'amis, tout le monde veut savoir "si ça vaut le coup". "Je leur réponds que oui, ça le vaut vraiment, si c'est comme ce qu'on a vécu, allez-y", se réjouit Mélanie.

Cette dernière donne quelques conseils aux futurs mariés: "Je pense qu'il faut se marier pour soi, pas pour le montrer aux autres [la jeune femme note l'ironie de ces propos sachant que son mariage fait l'objet d'un article]. Il faut faire quelque chose qui vous correspond, et pour le plaisir de réunir tous les gens qu'on aime."

Vous pouvez retrouver plus d'images de cet incroyable mariage sur le site de la photographe Chloé Vollmer-Lo. Rendez-vous également sur celui de Piranaking, le développeur du jeu vidéo "Amour vortex".

À voir également sur Le HuffPost: