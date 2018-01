Grammy Awards 2018 : les tenues préférées de la rédaction

Cette 60e édition des Grammy Awards a tenu son pari de chic et de glamour. Comme le veut l'exercice, la rédaction a tranché et voici donc nos tenues préférées.

Rita Ora

Andrew Kelly / Reuters

« La star a eu l'effet d'une bombe sur le tapis rouge. Sa magnifique et surtout très sexy robe noire en velours a vraiment volé la vedette. La fente sur la jambe gauche est assez prononcée, mais on ne s'attendait à rien de moins de Rita Ora. Et quand on a des jambes comme les siennes, il faut les montrer. J'adore surtout l'armature sur la hanche. L'incrustation de bijoux sur les parties intérieures est aussi une jolie touche. Et que dire de son look beauté. Mamasita!»

Philippe Lépine - Journaliste Bien-être

Lady Gaga

«La robe couture de Lady Gaga signée Armani Prive était tout à fait spectaculaire - un plaisir et un délire pour les yeux! Que dire de la traîne ou encore de la mise en beauté? De ses yeux charbonneux à sa tresse XXL, tout était mémorable. Du grand Lady Gaga dont on se souviendra. »

Elsa Vecchi - Directrice Bien-être

Miley Cyrus

Andrew Kelly / Reuters

« Simple et élégant. J'ai un faible pour les combinaisons! »

Beatrice Roy-Brunet - Journaliste au pupitre

Agueda Lopez

« Le look de la mannequin conjuguait glamour et chic. Un brin rétro cette création argentée lui seyait parfaitement.»

Jean-François Vandeuren - Responsable section Divertissement

Anna Kendrick

« L'ensemble tailleur pantalon d'Anna Kendrick était tout à fait original sur le tapis rouge. Marié à ce petit haut en dentelle, et ces stilettos roses très hauts, elle a visé pile dans le mille du chic. »

Hugo Jolion-David - ReSponsable de la vidéo

Pour voir toutes les photos du tapis rouge dans la galerie ci-dessous