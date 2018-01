Voici les artistes canadiens en lice pour les Grammys

Le soixantième gala des Grammys aura lieu le dimanche 28 janvier 2018.

Cette année, The Recording Academy a sélectionné Canadiens de différents milieux, d'Alessia Cara à Daniel Caesar. Voici certains des artistes canadiens qui seront de passage au Madison Square Garden à New York dimanche.

Justin Bieber

Le jeune homme de 23 ans a trois nominations pour le tube de Luis Fonsi et de Daddy Yankee, Despacito, chanson sur laquelle il est l'artiste invité.

Ces nominations incluent le meilleur album de l'année, la chanson de l'année, et le meilleur duo pop/performance de groupe.

Bieber ne devrait pas être présent aux Grammys cette année, ça ne nous empêchera pas de l'encourager.

Alessia Cara

Après nous avoir charmés avec son tube Here, Cara a continué avec sa chanson Stay, et n'a pas arrêté là.

La jeune femme de Brampton, en Ontario, s'est aussi associée à Khalid et à Logic sur la chanson 1-800-273-8255. Cara est en lice pour quatre prix cette année, incluant le meilleur vidéoclip pour 1-800-273-8255 et le meilleure nouvelle artiste.

The Weeknd

The Weeknd est en nomination pour le meilleur album contemporain urbain pour son troisième album, Starboy. Ça a été une année occupée pour le chanteur, et ce, de façon autant professionnelle que personnelle. En effet, outre le succès de son nouvel album, il a aussi coupé sa tignasse et a sorti (et rompu) avec Selena Gomez.

Daniel Caesar

Daniel Caesar a été sélectionné pour meilleure performance r&b pour Get You, mettant en vedette Kali Uchis, et meilleur album r&b pour Freudian.

Caesar a bâti son empire musical en seulement cinq ans en tant qu'artiste indépendant.

«Des deux douzaines de nominations canadiennes aux Grammy Awards, celle représentant la plus grande réussite canadienne de 2017 va à Caesar, le doux crooner», a noté The Globe and Mail.

Michael Bublé

Le gentleman canadien a une nomination pour le meilleur album traditionnel pop vocal pour Nobody But Me (Deluxe Version).

Bublé a passé à travers des moments difficiles ces dernières années puisque son fils Noah, 4 ans, a subi des traitements pour son cancer.

En février dernier, Bublé et sa femme ont annoncé que la santé de Noah s'était améliorée et que les docteurs étaient optimistes à propos du futur du petit garçon. Depuis, Bublé a recommencé à faire de la musique.

Arcade Fire

Venant de Montréal, le groupe d'indie rock Arcade Fire est composé du couple marié Win Butler et Régine Chassagne, du petit frère de Butler, William Butler, de même que de Richard Reed Parry, de Tim Kingsbury et de Jeremy Gara.

Ils sont sélectionnés pour meilleur album alternatif pour Everything Now.

Charles Moniz

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 15: Recording engineer Charles Moniz attends The 58th GRAMMY Awards at Staples Center on February 15, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

L'ingénieur de son Charles Moniz a un talent pour améliorer les chansons. Cette année, il a reçu trois nominations pour son travail sur l'album de Bruno Mars, 24K Magic. Moniz est sélectionné pour le meilleur ingénieur de son pour album non-classique, pour l'album de l'année et pour vinyle de l'année.

D'autres artistes canadiens sélectionnés pour les Grammys de 2018 incluent Leonard Cohen, Sarah McLachlan, Alex Cuba, Shawn Everett et Matt Maher.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada