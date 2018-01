Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

BOMB CITY

Date de sortie : 9 février 2018

Réalisation : Jameson Brooks

Distribution : Dave Davis, Glenn Morshower, Logan Huffman

I KILL GIANTS

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Anders Walter

Distribution : Zoe Saldana, Imogen Poots, Jennifer Ehle

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Date de sortie : 20 juillet 2018

Réalisation : Ol Parker

Distribution : Lily James, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

PACIFIC RIM UPRISING

Date de sortie : 23 mars 2018

Réalisation : Steven S. DeKnight

Distribution : Scott Eastwood, Tian Jing, John Boyega