Google a dû supprimer cette application pour enfants qui contenait un message audio terrifiant

C'est l'application que vous ne devez pas mettre entre les mains de vos enfants. Basée sur le dessin animé "Blaze et les Monster Machines", diffusé sur la chaîne pour enfants Nickelodeon, cette application, appelée "Call Blaze and the Monster Machines 2018", permet de recevoir des appels des personnages de la série.

Sous ses allures d'application officielle créée par la chaîne se cachent des voix et des propos qui se révèlent être extrêmement angoissants pour les plus petits. C'est, entre autres, Katisha Long, une maman de Gloucester en Angleterre, qui s'en est rendue compte. Elle a décidé de filmer sa découverte et de la partager sur Facebook le lundi 22 janvier.

Dans la vidéo d'à peine une minute, on se rend compte que l'enfant doit décrocher un appel entrant de la petite voiture. Dès lors, une voix, louche et effrayante commence à parler à l'enfant:

"Salut l'enfant, je suis ton nouvel ami. Tu vois, je veux jouer avec toi bonhomme. Peut-être qu'on pourrait faire de drôles de jeux ensemble. Mais, tu as l'air effrayé? Est-ce ce couteau dans ma main? Tu es un peu anxieux n'est ce pas? C'est normal car ce couteau va améliorer ton look quand il va se planter dans ta chair."

Le tout se termine par un rire machiavélique. Pas vraiment le genre de récit sympathique qu'on souhaite laisser entendre à sa progéniture...

Dans sa publication, Katisha explique qu'elle avait d'abord vu une autre vidéo de cette application et qu'elle avait cru à un canular, mais en la téléchargeant elle-même, cette maman s'est rendue compte que ce simulateur d'appels existait et qu'il était bien disponible dans le Play Store: "À l'évidence, ils ne contrôlent pas les applications avant de les autoriser dans le Play Store. Il y a plein de parents qui laissent leurs enfants télécharger des applications sans contrôle." Bien sûr, depuis que Katisha a fait cette découverte et que des dizaines de parents se soient insurgés, Google a banni cette terrifiante application du Play Store: "Nous disposons d'un ensemble de règles conçues pour offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs et aux développeurs et nous agissons rapidement pour supprimer les applications du Play Store qui enfreignent ces règles" a expliqué un porte-parole de Google au HuffPost UK. Quant à la chaîne de télévision qui produit le dessin animé dont a été inspirée l'application, elle a déclaré au Sunavoir été informée de l'existence de telles applications: "La sécurité des enfants et des familles est d'une importance primordiale pour nous. Nickelodeon a travaillé d'urgence avec Google Play pour supprimer toutes les applications illégales. Ils ont enlevé tout le contenu offensant immédiatement". D'après les commentaires laissés sous la vidéo Facebook, le développeur de cette application se ferait appeler "Ralph de1" et grâce à son adresse Gmail, les internautes ont découvert qu'il aurait publié 46 applications du même genre, disponible sur Play Store. Ainsi, en les téléchargeant, vos enfants pourront appeler Iron Man ou encore Scooby Doo: "J'ai trouvé un site qui recense toutes les applications que ce Ralph a proposé en téléchargement. Il en a mis 46 en ligne, proposant d'appeler différents personnage de cinéma, de dessins animés ou de jeux vidéos" écrit une internaute appelée "Jasmyn James".

Malheureusement, ce genre d'application n'est pas rare comme le signale Katisha Long grâce à cette capture d'écran. Toujours dans le Play Store, elle a trouvé d'autres "simulateur d'appel vocaux", ajouté eux par "Rubies&Gold".