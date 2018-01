La mannequin la plus âgée au monde pose pour une campagne de cosmétiques

Le maquillage n'est pas réservé aux jeunes. Preuve à l'appui: Daphne Self, la mannequin la plus âgée au monde, est l'un des visages de la dernière campagne publicitaire de l'enseigne britannique de cosmétiques Eyeko.

"J'aime quand mes cils paraissent longs et épais", explique la top modèle londonienne dans une vidéo pour le nouveau mascara de la marque, publiée le 19 janvier sur Instagram. "Oh, fabuleux", conclut-elle avec un clin d'œil.

Âgée de 89 ans, la presque nonagénaire a commencé sa carrière dans les années 1940 alors qu'elle n'avait encore que 20 ans. Elle quitte son travail dans les années 1950. Mais, repérée pour être en photo dans un article sur la vieillesse dans Vogue, elle le reprend à 70 ans.

"Une bonne attitude"

La marque de mascara l'a choisie aujourd'hui, pour figurer aux côtés d'autres mannequins plus jeunes qu'elle, afin de promouvoir la diversité d'usage de leur nouveau produit. Nina Leykind, la fondatrice d'Eyeko, s'explique: "Nos fans savent faire la différence. Ils sont intelligents et ne veulent plus de la norme."

Comme le rappelle le Daily Mail, cette apparition de Daphne Self survient deux ans après qu'elle se soit exprimée sur les mannequins trop minces. "Ce n'est pas la peine d'être aussi maigres, avait-elle déclaré. Il vous suffit d'avoir une bonne position, une bonne attitude et une bonne tenue."

Ce texte a initialement été pulié sur le HuffPost France.

