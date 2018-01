Un an plus tard, Radio-Canada se souvient de l’attentat contre la Grande Mosquée

Lundi prochain, le 29 janvier, marquera le triste premier anniversaire de l'attentat contre la Grande mosquée de Québec, ayant causé la mort de six personnes et en ayant blessé gravement cinq autres, qui étaient réunies à l'heure de la prière.

Radio-Canada et RDI ont préparé une programmation spéciale pour honorer la mémoire des victimes et tracer le bilan de ces sombres événements du 29 janvier 2017.

Ce jeudi, 25 janvier, à 21h, à Radio-Canada, une édition spéciale d'Enquête, intitulée La prière où tout a basculé, donnera la parole à quatre personnes directement touchées par la fusillade, qui relateront comment elles ont traversé le drame et les 12 mois qui ont suivi.

Le journaliste Alexandre Duval et la réalisatrice Catherine Leblanc se sont ainsi entretenus avec Amir Belkacemi, Selma Yahiaoui, Saïd Akjour et Aymen Derbali qui portent tous des séquelles de l'attaque, ont reçu des balles, ont vu un proche décéder ce soir-là ou entendent et réentendent constamment le bruit des détonations.

Dans La prière où tout a basculé, leurs témoignages sont entrecoupés d'extraits de mise en contexte, rappelant les faits au moment même où ils se sont produits ou exposant les mouvements de solidarité qui se sont spontanément organisés dans la région de Québec, dans les jours suivants la tragédie. On revient en outre, dans le document, sur la notion d'islamophobie dans la Belle Province, depuis l'épineux débat sur la charte des valeurs québécoises, en 2013.

Le reportage d'Enquête, produit par Radio-Canada Québec, sera rediffusé ce samedi, 27 janvier, à 13h, à Radio-Canada, et ce dimanche, 28 janvier, à 18h, à RDI.

Le discours de l'imam

Aux Grands Reportages, ce vendredi, 26 janvier, à 20h, à RDI, Un imam et son discours proposera une réflexion sur l'attentat et sa signification dans notre société, à partir du sermon prononcé par l'imam Hassan Guillet lors des funérailles de trois des victimes, à Québec.

Un discours qualifié de dérangeant par plusieurs, dans lequel l'orateur incluait le tireur Alexandre Bissonnette au nombre des victimes du massacre qu'il a causé. «Qui est responsable? Nous tous!», avait martelé l'imam Hassan Guillet.

L'animateur Alain Crevier dressera un portrait de l'homme en question et de la raison de ses propos, en mettant en relief son parcours et ses convictions controversées, avant de jeter un regard sur les valeurs que sont la cohabitation et le mieux-vivre ensemble, encore ardues à assimiler pour plusieurs.

L'émission Second Regard a diffusé la semaine dernière, en primeur, la première partie d'Un imam et son discours, et transmettra la deuxième ce dimanche, 28 janvier, à 13h30, à Radio-Canada, et à 22h30, à RDI.

À Québec

Enfin, le lundi 29 janvier, à 14h, Radio-Canada Première à Québec (106,3) relaiera Vivre ensemble, au-delà du voile, une discussion entre femmes musulmanes de la Vieille Capitale qui partageront des bribes de leur quotidien.

Puis, à 15h, l'animatrice Catherine Lachaussée enchaînera avec son rendez-vous régulier, qui accordera beaucoup d'espace d'antenne aux activités de commémoration du jour.

À la télévision de Radio-Canada Québec, Bruno Savard sera aux commandes d'une édition spéciale du Téléjournal, à 18h, présentée en direct des lieux où sera souligné le souvenir de l'attentat.

Ce sera également le cas de Patrice Roy, pour le bulletin de Montréal, en simultané à Radio-Canada et RDI, dans une couverture qui s'étendra de En direct avec Patrice Roy à 17h au Téléjournal de 18h. Ensuite, RDI poursuivra sur le sujet dans Attentat de Québec un an après, entre 19h et 20h, en remplacement exceptionnel de 24/60.

Sur le web, un dossier complémentaire sera publié à 8h, le matin même, sur le site de Radio-Canada.