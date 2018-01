«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

La Presse+ a lancé une petite bombe, mercredi matin, en révélant les mensonges racontés par Éliane Gamache-Latourelle, mieux connue sous l'appellation «La jeune millionnaire». La pharmacienne et coach en entrepreneuriat se serait inventé une fortune, aurait berné quantité de gens et aurait entretenu une image complètement fausse d'elle-même pour mousser son succès, finalement, fictif.

Puisque Tout le monde en parle porte généralement bien son titre, il sera évidemment question des bobards d'Éliane Gamache-Latourelle dimanche. La journaliste Nathalie Petrowski, qui a déterré cette fascinante histoire, de même que Ariane Leduc et Maxime Lachapelle, un couple en affaires qui a été roulé par la «jeune millionnaire», prendront place à la table de Guy A.Lepage pour apporter des précisions sur l'article déjà très complet, qui a évidemment fait sensation.

Les autres convives au rendez-vous seront les Denis Drolet, dont la première montréalaise du quatrième spectacle, En attendant le beau temps, aura lieu mercredi prochain, le 31 janvier ; l'auteur-compositeur- interprète Tire le Coyote, dont le dernier album, Désherbage, s'est attiré un flot de critiques élogieuses, et qui figure, le principal intéressé l'ayant répété à quelques reprises cet automne, parmi les coups de cœur culturels récents de Guy A.Lepage ; Alex Perron, qui s'apprête à lancer son premier livre, Le carnet secret d'Alex – Coach de vie... amoureuse, aux Éditions Michel Lafon ; Kalina Bertin, qui a réalisé le documentaire Manic, relatant les multiples identités de son propre père, ainsi que le biométéorologue Gilles Brien, collaborateur aux divers médias de Québecor, auteur de l'ouvrage Ce qu'on ne vous dit pas sur le changement climatique, paru à l'automne.

La semaine dernière, une assistance de 1 169 000 fidèles a répondu à l'invitation de Tout le monde en parle, tandis que, chez la rivale TVA, 1 027 000 téléspectateurs se sont scotchés à La magie des stars, et 631 000 sont restés en poste pour la Conversation secrète de Paul Arcand avec Milena Di Maulo, qui a grandi dans l'univers de la mafia montréalaise. La soirée avait débuté sur une bonne note, avec les 914 000 curieux qui ont syntonisé Vlog, mais s'est terminée mollement, avec les petites foules de 252 000 et 209 000 âmes qui ont capté les deux rediffusions d'En tout cas. À Radio-Canada, Découverte et ICI Laflaque se sont déployés devant 542 000 et 575 000 personnes.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.