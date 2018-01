Nathalie Simard explique comment elle a abordé le sujet des abus sexuels avec sa fille 

Invitée de Dominic Maurais à CHOI Radio X mercredi, Nathalie Simard a expliqué comment elle avait perçu le mouvement de dénonciation qui a pris place dans les médias québécois à l'automne dernier alors qu'elle-même avait dénoncé son Guy Cloutier en 2005.

Nathalie Simard a souligné l'effet positif de la vague de dénonciation sur son moral. «C'est une cause qui me tient à coeur, c'est la cause de ma vie. Chaque personnalité connue a une cause qui leur tient à coeur, moi c'est celle-là» a-t-elle confié.

Maurais lui a ensuite demandé comment elle avait abordé le sujet des abus sexuels avec sa fille maintenant âgée de 24 ans. «La pire chose à faire est de garder ses enfants dans l'ignorance d'un danger imminent, alors moi j'ai toujours été très ouverte avec ma fille, dés qu'elle était toute petite et capable de se laver toute seule dans son bain, je lui disais il y a plus personne qui a le droit de toucher à ça, t'es maintenant capable de t'occuper de toi. Tu es capable de laver tes parties toi-même» a expliqué Nathalie.

La chanteuse a ajouté qu'il était important d'aborder les vraies affaires et d'ouvrir ce genre de sujets de discussion avec ses enfants.

