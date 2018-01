Une relique de saint François-Xavier – un avant-bras et une main – sera de passage à Montréal

L'Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal propose aux fidèles de participer à la vénération de la relique de saint François-Xavier dans le cadre d'une tournée effectuée dans 14 villes canadiennes.

Plusieurs événements gratuits et ouverts au public se dérouleront ainsi à la Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde les 28 et 29 janvier, à Montréal. Des événements se dérouleront ensuite à Kahnawake et dans d'autres lieux à Montréal.

Cette relique se compose de l'avant-bras droit et de la main de saint François-Xavier. On estime que ce bras a baptisé plus de 100 000 personnes, peut-on lire dans un communiqué. Nombreux sont ceux qui considèrent saint François-Xavier comme le plus grand évangélisateur après saint Paul, souligne l'Archidiocèse.

La relique est habituellement conservée dans un reliquaire à l'église du «Gesù», la principale église jésuite de Rome.

«Son bras ainsi que le reste de son corps sont parfaitement conservés et n'a pas subi la décomposition naturelle», assure l'Archidiocèse. Voici une photo de sa dépouille exposée à Goa, en Inde, en 2014:



465 ans se sont écoulés depuis la mort de saint François-Xavier.