Pénélope McQuade rend hommage à sa styliste Olivia Leblanc

C'est dans des publications Instagram et Facebook que Pénélope McQuade a rendu hommage à Olivia Leblanc, sa styliste et sa meilleure amie. Les deux femmes ont participé ensemble à une séance photo pour le magazine VÉRO.

«Elle, c'est ma tendre moitié artistique, ma permission de rêver, ma confiance renouvelée, ma féminité déployée. Je t'aime @olivia_leblanc, meilleure amie et styliste au monde. Merci @magazine_vero pour le fun fun feature qui me permet (sic) de lui rendre justice et de dévoiler notre précieuse complicité», a-t-elle écrit en légende de la photo des deux complices.

La styliste a aussi publié la photo, avec la légende: «avec ma grande complice de toujours Pénélope McQuade».

Le reportage complet sur les stars et leurs stylistes est disponible dans le magazine VÉRO d'hiver, qui est disponible en kiosque. Outre Leblanc et McQuade, il y a aussi une entrevue avec Maripier Morin et Patrick Vimbor.

