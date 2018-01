On a testé 10 crèmes pour sauver notre peau cet hiver

Froid extrême, mercure qui joue du yo-yo, chauffage intérieur, poudrerie : ce cocktail hivernal met assurément notre peau à rude épreuve. C'est le moment de se couvrir de crème hydratante!

Armés de notre attirail beauté, nous avons mis la marmaille à contribution et nous avons testé ces dernières semaines dix crèmes, baumes et pommades spécialement formulés pour contrer la sécheresse cutanée et se protéger du froid. Lesquels préférerez-vous ?

Pommade protectrice d'Énamour

Beurre de karité, thé vert et margousier. Voilà un trio d'ingrédients végétaux qui nous fait de l'œil. C'est dans cette simplicité qu'est concoctée cette pommade riche et hydratante tirée de la petite et jeune gamme montréalaise Énamour. On enduit les petites joues (de bébé ou les nôtres) avant de sortir au froid et on traite les zones très sèches avec cette pommade qui a été un véritable coup de cœur. Un conseil : comme la texture est assez grasse, un seul pois de pommade suffit pour bien recouvrir les joues. 28 $ pour 50 g. www.enamour.ca

Baume réparateur apaisant de Bébé Hibou

Un autre baume réparateur fabriqué au Québec qui fait des miracles (ou presque!) est celui de Bébé Hibou, une marque qui fait bon nombre d'adeptes depuis deux ans et dont nous sommes. On l'utilise sur toutes les zones sensibles à protéger du froid; le baume vient même à bout des plaques d'eczéma. Approuvé par fillette! 16,99 $ pour 113 g. www.bebehibou.ca

Crème naturelle ultra réparatrice d'Attitude

Saviez-vous que l'avoine colloïdale est l'un des rares ingrédients naturels à être approuvé par Santé Canada ? On le retrouve dans plusieurs gammes de soins visant à apaiser la peau sèche irritée et qui démange, comme dans celle d'Attitude. On aime particulièrement la crème naturelle ultra réparatrice, sans fragrance, qui est hypoallergénique et réellement efficace. Elle est également certifiée par la National Eczema Association. Une version pour bébés est aussi offerte, mais à notre avis, celle-ci convient à toute la famille. 14,95 $ pour 75 ml, www.labonneattitude.com

Baume Lipikar AP+ de La Roche-Posay

La gamme Lipikar de La Roche-Posay est assurément l'une des plus populaires et appréciées sur le marché. Et avec raison. Conçue il y a plus de 20 ans, elle propose différents soins du corps pour la peau très sèche et irritée, pour adultes et enfants, et se classe parmi les plus vendues au pays. En nouveauté cet hiver, on a testé et beaucoup aimé le baume relipidant, anti-grattage et apaisant. Ce soin riche sans parfum apaise rapidement les peaux à tendance atopique et souffrant de sécheresse extrême. À noter toutefois que le lait corporel régulier, plus léger et plus vite absorbé, conviendra à la majorité des gens. 25 $ pour 200 ml, www.laroche-posay.ca

Crème hydratante Glaxal Base

Voilà un autre petit pot « classique » qui est toujours efficace et prisé par les consommateurs. Saviez-vous que la marque Glaxal Base est fabriquée par une entreprise ontarienne ? Également reconnue par la Société canadienne de l'eczéma (ESC), la crème hydratante Glaxal Base est un incontournable pour bien des gens souffrant de gerçures et d'affections cutanées. Agissant en couche protectrice, grâce à son dérivé de pétrole (pétrolatum), cette crème abordable vendue en pharmacie est aussi utilisée dans les hôpitaux pour soulager la peau fragilisée des patients en oncologie, notamment. Notre verdict : efficace, elle a maintes fois apaisé l'eczéma de fillette lorsqu'elle était bébé. Toutefois, on lui préfère désormais des produits contenant des ingrédients naturels. Entre 6 $ et 15 $ selon le format, www.glaxalbase.ca

Crème protectrice AKILHIVER de Larima

Pour les skieurs, patineurs et adeptes de plein air, cette crème est pour vous. Distribuée au Québec par Laboratoire Larima, la crème AKILHIVER (ou Akileine) protège les extrémités (visage, pieds et mains) afin de prévenir les gerçures et de diminuer les démangeaisons causées par le froid en gardant la peau hydratée. Son plus : elle convient à toute la famille. Son moins : elle est parfumée et son odeur pourrait déranger certaines personnes (notre homme, par le fait même). 22 $ pour 100 ml, www.larima.ca

Crème barrière protectrice Cutibase Ceramyd de Cutimed

Une autre formule appréciée des sportifs est celle de Cutibase, fabriquée au Québec par l'entreprise Cutimed. La gamme se décline en quelques produits ciblés, dont la crème barrière protectrice qui agit en véritable bouclier contre le froid grâce à son complexe de céramides, son silicone et ses cires naturelles qui laissent une pellicule fine sur la peau. Un conseil : à utiliser sur les zones très sèches seulement puisqu'elle est plus riche et épaisse que la crème hydratante de la gamme. 18 $ pour 150 g., www.cutimed.ca

Crème protectrice Eczema relief de Gold Bond Ultimate

Ne vous fiez pas aux apparences. Dans ce tube au design d'une autre époque se cache une crème franchement efficace. C'est que l'indémodable marque Gold Bond, et sa gamme Ultimate, a lancé en début de saison une nouvelle crème protectrice qui soulage les irritations cutanées et traite même l'eczéma mineur. Utilisant de l'avoine colloïdale (2 %), sa simple application apaise spontanément. Il faut toutefois l'utiliser sur une base régulière pour voir les symptômes d'eczéma s'atténuer. En revanche, la crème est douce, hypoallergénique et sans parfum : on laisse le tube ou flacon sur le comptoir et toute la famille peut se servir au besoin. 14,99 $ pour 225 ml, www.goldbond.ca

Crème mains isolante réparatrice Bariéderm d'Uriage

Vos mains sont-elles sèches ou archi-sèches ? Dans les deux cas, la plus récente crème de la gamme Bariéderm, du fabricant Uriage, est votre solution. Cette crème est effectivement une efficace barrière au froid, aux agressions quotidiennes et aux produits chimiques. Riche en eau thermale d'Uriage, elle apaise les épidermes fragilisés, gercés et rougis, et laisse au final les mains douces. Un conseil : sa texture épaisse nécessite toutefois de bien masser les mains avant de faire pénétrer la crème si on ne veut pas avoir les mains collantes (à utiliser sur les mains seulement). 9,95 $ pour 50 ml, www.uriage.com

Crème émolliente Stelatopia de Mustela

À la recherche d'une crème douce et réconfortante pour votre bébé ? Les épidermes les plus vulnérables seront chouchoutés avec la gamme de soins Stelatopia de Mustela, qui est sans parfum et testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique. La plus riche et efficace de la gamme demeure la crème émolliente, qui vise à diminuer la sécheresse cutanée de la dermatite atopique ou de l'eczéma atopique, sans jamais fragiliser ou bloquer les pores de la peau ultrasensible de bébé. À noter que cette crème n'est pas adaptée à la peau des enfants plus vieux ou des adultes, ni à celle des bébés qui n'ont pas de sécheresse cutanée. 26 $ pour 200 ml (format 300 ml aussi offert), www.mustela.ca