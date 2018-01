Les meilleures «pick-up lines» entendues par les barmans

Plus la St-Valentin approche, plus les célibataires sont agressifs. Et quand vient le temps d'aborder quelqu'un, on n'a que quelques secondes pour faire une bonne première impression.

Certains ont leurs techniques de drague qui marchent à tout coup, mais le danger, c'est de tomber dans le mauvais goût.

Heureusement, des barmans ont échangé sur Reddit les meilleures lignes d'approche entendues dans les bars où ils travaillent.

1.

Lui : "Hey, on dirait que tu a baissé quelque chose"

Elle : "Vraiment? Quoi?"

Lui : "Tes standards. Salut, je suis Mike"

Elle a tellement ri fort qu'elle a échappé son verre et il lui en a acheté un autre.

- MajorMustard

2.

"Allez, allons chez moi, je vais te faire une quesadilla."

Cette fille a envoyé balader plusieurs gars pendant toute la soirée, mais là, ça a fonctionné.

- king_of_chardonnay

3.

Moi : "Salut, que puis-je t'offrir?"

Elle : "Deux pintes de lager et une shot (un essai) de ta part."

Quétaine, mais ça m'a fait rire.

- Alternate-thinking

4.

"Veux-tu le meilleur sexe de ta vie ce soir?"

"Non."

"Alors, je suis ton homme"

- mcfaddes222

5.

Un gars intoxiqué a présenté sa main à une fille encore plus bourrée et lui a demandé : "Veux-tu tenir ceci pendant que je sors dehors?"

Ils sont sortis ensemble, sont rentrés après avoir partagé une cigarette. Ils ont payé leurs additions puis ont pris un taxi ensemble.

- AnxiousTester

6.

Un gars s'est avancé vers une fille au bar et lui a dit : "Salut, mon nom est Ben, et je vais t'acheter des verres jusqu'à ce que tu me trouves séduisant."

Elle a souri puis ri et il lui a demandé ce qu'elle aimerait boire.

Elle l'a regardé comme il faut (il était déjà très attirant), s'est tournée vers moi et a dit : "dans ce cas, je vais prendre de l'eau".

- xray_anonymous

7.

Un client régulier commence une conversation avec une fille, attend le second rire puis sort la magie...

"Quand je te texterai bonne nuit plus tard, quel numéro de téléphone devrais-je utiliser?"

Il obtient le numéro après le troisième rire. Chaque. Fois.

- e3kb0m63r

8.

J'ai travaillé au bar d'une plage. J'ai vu un jeune homme marcher vers une sauveteuse vraiment sexy, bronzée et dire : "Aide-moi, je ne peux pas respirer."

Elle était réellement inquiète et lui a demandé ce qui n'allait pas.

Lui : "Te regarder m'a coupé le souffle."

Elle était fâchée pendant un instant puis a commencé à rire. Ils ont parlé pendant un moment puis échangé leurs numéros.

- Jesus_Shaves_

9.

Un gars a demandé à une fille si elle aimerait avoir son numéro. Elle a répondu : "non". Il a été persistant et a finalement pris un billet de 20 dollars, a écrit son numéro dessus puis lui a demandé : "Et maintenant?".

Elle l'a pris. Ils sont maintenant mariés et ont des enfants.

- Mandalf_the_Ghey

