Un abonné Tinder écrit à toutes les Claudia de son université pour trouver la bonne

En regardant les profils des filles sur l'application de rencontre Tinder, un étudiant de l'Université d'État du Missouri, Hayden Moll, a eu un faible pour celui d'une certaine Claudia. Cependant, le jeune homme a accidentellement glissé son doigt à gauche plutôt qu'à droite, manquant sa chance d'être assorti avec Claudia.

Déterminé, le jeune homme ne voulait pas abandonner l'idée de rencontrer la femme de ses rêves. Sachant qu'elle étudiait à la même université que lui, il a écrit à toutes les étudiantes prénommées Claudia à la Missouri State University. Il y en aurait 43, selon Complex.

La principale intéressée est rapidement devenue une vedette sur Twitter après avoir écrit sur l'épisode. «Ce gars a littéralement envoyé un courriel à toutes les Claudia à l'Université d'État du Missouri pour me trouver sur Tinder», a-t-elle écrit avec des photos des messages de Moll et de son profil Tinder.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q