Tatiana Polevoy à la barre de «#5Règles» à VRAK

VRAK lancera le 17 avril prochain un nouveau magazine, #5Règles, et accueillera par le fait même une nouvelle animatrice en ses rangs, Tatiana Polevoy.

Tatiana a jusqu'ici été chroniqueuse à diverses émissions à la télévision et à la radio (Entrée principale, 100% Local, Indice UV, Sucré Salé, Salut, Bonjour!, Plus on est de fous plus on lit, Gravel le matin, Médium large, etc.).

Révélée au public grâce au concours VJ Recherché, à MusiquePlus, en 2009, la communicatrice a d'abord fourbi ses armes à cette même antenne pendant un peu plus de deux ans, avant de se démarquer sur d'autres chaînes.

Auparavant, elle avait aussi été recherchiste pendant quelques années, notamment à Sucré Salé et C'est juste de la TV. Avec #5Règles, Tatiana Polevoy hérite d'un de ses premiers mandats d'importance en tant qu'animatrice.

«5 règles pour...»

Une multitude de thèmes seront abordés, sous la forme de «5 règles pour...», dans ce concept élaboré par la maison de production Zone 3, que VRAK définit comme un «mode d'emploi pour devenir un meilleur être humain et avoir une vie optimale». Du genre : quelles sont les cinq règles pour être le roi (la reine) d'une fête? Pour «se gérer» pendant une rupture? Pour devenir un(e) pro des réseaux sociaux?

Bref, #5Règles sera probablement une sorte de guide mieux-être pour jeunes adultes, porté par le style, le ton et l'humour qui caractérisent tous les produits de VRAK. On pense à Code F etCode G, par exemple, deux autres créations de Zone 3, qui seront sans doute proches cousines de #5Règles.

Tatiana Polevoy ne sera pas seule dans l'aventure #5Règles, étant donné que plusieurs personnalités adorées des jeunes – et, pour la plupart, déjà présentes sur les ondes de VRAK - se joindront à elle pour exprimer leur point de vue.

Pierre-Yves Roy-Desmarais et Marie-Lyne Joncas seront ainsi deux collaborateurs réguliers de #5Règles, tandis que Mariana Mazza, Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt, Sam Breton, Maude Landry, Arnaud Soly, Catherine Éthier, Dave Morgan, David Beaucage et Ève Côté participeront à la tribune en alternance. Chacun de ces intervenants à la langue bien pendue ira de confidences sur un sujet précis pour «éduquer» les téléspectateurs sans se prendre au sérieux.

Le tournage des 30 épisodes de 30 minutes de #5Règles s'amorcera bientôt. VRAK a déjà arrêté la case-horaire du mardi à 17h30 pour ce nouveau projet.

