Cette paire de souliers Nike va parler aux amateurs de jeux vidéo

Comment faire plaisir aux passionnés de Playstation ET de NBA? Réponse: en sortant une paire de baskets qui pourrait presque passer pour une manette de jeux vidéo. Oui, ça existe, grâce à une collaboration entre le basketteur Paul George, Nike et Sony.

A l'occasion du match entre son équipe des Thuner d'Oklahoma City et les Cavaliers de Cleveland samedi 20 janvier, le basketteur a inauguré les baskets PG-2, des chaussures directement inspirées de la console de Sony.

ICYMI. Paul debuted the #PG2 PlayStation today, and it's lit. @nikebasketball pic.twitter.com/4NYAauY1rK

Comme le montre la vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de PlayStation, le design des baskets a en effet été conçu pour rappeler la console phare de fabricants de jeux vidéo. Outre les œillets aux couleurs des boutons de la manette et les symboles gravés sous le logo Nike, les chaussures possèdent surtout deux logos lumineux bleus -"PG" pour Paul George sur une basket, "PS" pour Playstation sur l'autre- dont l'allumage clignotant n'est pas sans rappeler celui de la PlayStation.

Introducing the PG-2 PlayStation colorway: https://t.co/9ZbgLX2EvJ A new collaboration between @Nike, @Yg_Trece, and PlayStation launching February 10 pic.twitter.com/UWofZydU32