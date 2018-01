Non, le défi «Tide Pod Challenge» n'est pas une bonne idée!

Les autorités américaines exhortent la population à ne pas manger de sachets à lessive après une nette augmentation d'intoxications et d'ingestions chez les adolescents. Nous pouvons remercier les réseaux sociaux pour ce dangereux défi!

Le Tide Pod Challenge est présentement l'une des «blagues» les plus populaires sur internet. La plupart des images présentent des individus se régalant des capsules colorées de la compagnie Procter & Gamble. D'autres publient des vidéos d'eux-mêmes qui les avalent.

Devant l'ampleur de la situation, Facebook et YouTube ont même décidé de retirer les vidéos des internautes qui relèvent le défi dans le but de freiner le phénomène, rapporte Radio-Canada.

Principal: can you talk to the kids about Tide Pods?



D.A.R.E. Officer: pic.twitter.com/Ef3xCX87xg — paperwash© (@PaperWash) January 16, 2018

« Directeur: pouvez-vous parler aux jeunes des Tide Pods? »

Do I dare do the "Tide Pod Challenge?"..........um no thank you. I'm not an idiot and I want to live 😂 pic.twitter.com/tUXftAf5lD — N2SC4R (@n2sc4r) January 13, 2018

« Est-ce que j'ose faire le "Tide Pod Challenge?" .......... euh non merci. Je ne suis pas un idiot et je veux vivre »

all these idiots are eating tide pods but they don't realize their walls are made of cotton candy pic.twitter.com/3WIfatVxCV — ‏ㅤً (@sryimnate) January 17, 2018

« Tous ces idiots mangent des Tide Pods mais ils ne réalisent pas que leurs murs sont faits en barbe à papa »

En 2016, les centres antipoison ont répondu à 39 cas d'intoxication intentionnelle chez les adolescents. En 2017, ce nombre est passé à 53. Au cours des 15 premiers jours de 2018, 39 cas ont été répertoriés. Au Canada, aucun cas n'a encore été rapporté, note Radio-Canada.

L'idée de manger intentionnellement les capsules de savon à vaisselle date de 2013, à la suite d'une discussion sur un forum en ligne, selon le siteKnowYourMeme.com. Pourtant, le défi semble resurgir en novembre après une publication satirique du site The Onion. L'article annonçait une nouvelle saveur de savon à la pomme verte pour les enfants appréciant les capsules de détergents, rapporte Radio-Canada.

« Le Tide Pod Challenge n'est pas drôle et peut avoir de graves conséquences sur la santé », a déclaré Stephen Kaminski, PDG et directeur général de l'American Association of Poison Control Centers, dans un communiqué. « Le mauvais usage de ces produits constitue une menace réelle pour la santé des individus. Nous avons constaté une forte hausse d'intoxications causées par les Tide Pods chez les adolescents depuis que ces vidéos circulent sur Internet ».

Vendredi, Tide a publié sur Twitter une annonce avec Rob Gronkowski, joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, afin de dissuader les jeunes de consommer des capsules

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ — Tide (@tide) January 12, 2018

« À quoi devraient servir les Tide PODs? FAIRE LA LESSIVE. Rien d'autre. Manger un Tide POD est une mauvaise idée, et nous avons demandé à notre ami @robgronkowski de nous aider à expliquer. »

Aux États-Unis, certaines photos prises dans les magasins ont également montré des boîtes de produits Tide fermées à clé sur les étagères.

y'all really joked around so much that tide put their tide pods in plastic boxes...smh pic.twitter.com/Z44efALcX5 — ㅤnavid (@NavidHasan_) January 13, 2018

« Vous avez tellement plaisanté que les produits Tide sont dans des boîtes en plastique ...»

Santé Canada a mis en garde les adolescents des dangers du Tide Pod Challenge, la semaine dernière.

En cas d'ingestion de produits à lessive, Santé Canada recommande d'appeler sans délai le centre antipoison du Québec ou le 911.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

