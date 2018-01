Paul Arcand rencontre Milena Di Maulo, «née dans la mafia»

TVA présente dimanche soir une quatrième Conversation secrète de Paul Arcand. Après des échanges avec Carole Devault, Dominique Michel et Guy Lafleur, le maître de l'entrevue s'entretiendra avec Milena Di Maulo, fille de Joe Di Maulo, l'un des personnages les plus influents de la mafia montréalaise, et lui soutirera des confidences sur sa réalité «d'enfant de la mafia».

C'est sur les lieux de l'assassinat de Joe Di Maulo, survenu le 4 novembre 2012 dans le stationnement de sa résidence de Blainville – crime toujours impuni, aux commanditaires inconnus et toujours inexplicable aux yeux de Milena Di Maulo - que commencera la discussion entre cette dernière et Paul Arcand.

Alors que sera publié sous peu un ouvrage biographique relatant son histoire, Milena Di Maulo s'ouvrira pendant une heure, dans le cadre de Conversation secrète, sur son parcours hors-normes, et ira de révélations parfois troublantes.

Ayant grandi dans une famille du crime organisé, Milena Di Maulo a vu une vingtaine de personnes de son entourage être assassinées ou portées disparues pendant plusieurs années. Excès, crimes et violence – notamment au sein de son couple – ont jalonné son quotidien dès l'enfance. Fidèle à son statut de «femme de la mafia», Milena Di Maulo a fermé les yeux sur à peu près tout et consenti au silence requis par son milieu de vie.

«On met un masque. On ne voit rien, on n'entend rien et on ne dit rien. Aujourd'hui, à l'âge de cinquante ans, le masque tombe», confessera-t-elle à Paul Arcand. La dame lèvera en outre le voile sur des manœuvres de corruption menées par des politiciens montréalais, dont elle a été personnellement témoin.

Conversation secrète. Une production de Fair-Play et Québecor Contenu. Le dimanche, 21 janvier, à 20h30, à TVA, juste après La magie des stars. Suivront les rediffusions des deux premiers épisodes d'En tout cas.