Les 10 dévoilements marquants du Salon de l’auto de Détroit

C'est le Salon International de l'auto de Montréal cette semaine, mais avant et comme chaque année, c'est le Salon de l'auto de Détroit. L'un des plus importants salons automobiles de la planète, le salon de Détroit a ouvert ses portes aux médias lundi. Voici les 10 modèles les plus importants à y être dévoilés.

Acura RDX

Il s'agit du modèle le plus important d'Acura au chapitre des ventes et c'est pourquoi l'arrivée d'une nouvelle génération est si importante. Il aura droit à un nouveau moteur quatre cylindres turbo plus économique ainsi qu'une nouvelle boîte de vitesse à 10 rapports.

Chevrolet Silverado

Quatrième véhicule le plus vendu au Canada, le Chevrolet Silverado se refait une beauté. Six moteurs et huit versions sont au programme pour cette camionnette désormais beaucoup plus imposante.

Ford Mustang Bullitt

Un moteur V8 de 5,0 litres avec au moins 475 chevaux est prévu pour cette version légendaire. Elle a été présentée aux côtés de la Mustang Bullitt originale qui a été conduite dans le film par Steve McQueen.

Ford Ranger

Tout le monde ou presque connait le Ford Ranger. C'est maintenant officiel, il revient au Canada avec un moteur EcoBoost de 2,3 litres, plusieurs dispositifs de sécurité active et un groupe d'options qui vise à le rendre très confiant sur un sentier hors route.

Honda Insight

Troisième génération de ce qui était la première voiture hybride à venir au Canada lorsqu'elle a été lancée en 1999, la Honda Insight présentée à Détroit offrira une consommation moyenne de 4,7 litres aux 100 kilomètres. Elle vise directement les Hyundai IONIQ et Toyota Prius.

Hyundai Veloster

La Veloster à trois portes, oui trois portes, est de retour. Elle aura même droit à une version plus sportive baptisée N avec 275 chevaux.

Kia Forte

La compacte coréenne était l'un des dévoilements surprises de Détroit. Elle conservera le même moteur de 147 chevaux du modèle actuel, mais la boîte de vitesse automatique à six rapports est remplacée par une boîte CVT à variation continue pour une meilleure autonomie.

Mercedes-Benz G-Class

Il garde son style légendaire, mais pratiquement tout est nouveau sur le Classe G. L'habitacle est l'endroit où l'on remarque la plus grande évolution alors qu'il reprend les éléments de l'intérieur de la Classe S. Bref, le Classe G conserve son ADN, mais son raffinement est désormais équivalent à son prix.

Nissan XMotion

On ne sait pas encore s'il verra la production, mais le XMotion est un VUS à trois rangées doté de technologies pour le moins surprenantes. Par exemple, la console centrale et l'ensemble des fonctions de la voiture se contrôlent par un mouvement... des yeux.

Ram 1500

Le Ram 1500 est encore plus costaud que le modèle qu'il viendra remplacer plus tard cette année. Le HEMI est de retour, mais il y a aussi une nouvelle technologie semi-hybride pour réduire la consommation de carburant.