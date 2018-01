La chaîne McDonald's promet un virage vert

La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé ses plans d'utiliser des matériaux renouvelables, recyclables ou certifiés pour tous ses emballages et d'installer des bacs de recyclage dans tous ses restaurants d'ici 2025.

«D'ici 2025, notre but est de recycler les emballages des clients dans 100% des restaurants McDonald's. Nous comprenons que les infrastructures, les réglementations et les comportements des clients changent de ville en ville et de pays en pays, mais on planifie de faire partie de la solution et d'aider à influencer le changement positif», explique la compagnie sur son site web.

«Nos clients nous ont dit que les déchets des emballages était la problématique numéro un qu'ils voulaient qu'on adresse», a expliqué Francesca DeBiase, la responsable de la durabilité à McDonald's, dans une déclaration, selon CNN Money. «Notre ambition est de faire des changements que nos clients veulent et d'utiliser moins d'emballage, dérivés de façon responsable et conçus pour être recyclés après utilisation.»

Ce serait une grande amélioration de la situation présente, alors que seulement 10% des restaurants offrent des bacs de recyclage et qu'environ la moitié des emballages de McDonald's sont faits de matériaux renouvelables, recyclés ou certifiés.

De plus, la chaîne avait promis d'arrêter d'utiliser des emballages qui contribuent à la déforestation. Seulement 64 % des emballages rencontrent ce standard, selon CNN. McDonald's tient à ce que ce pourcentage se rende à 100% d'ici 2020.

«En tant que plus importante compagnie de restaurants au monde, nous avons la responsabilité et l'opportunité de s'activer par rapport aux défis sociaux et environnementaux les plus pressants dans le monde d'aujourd'hui. On sait que notre chaîne d'approvisionnement globale peut avoir un impact significatif sur la planète. Et on essaie constamment d'améliorer nos processus d'approvisionnement, d'emballage, et de transportation pour réduire cet impact. Quand vous opérez plus de 37 000 restaurants dans plus de 100 pays servant 69 million de personnes à chaque jour, même les petits changements peuvent faire une grosse différence», est-il écrit sur le site web de McDonald's.

Un petit pas pour McDonald's, un grand pas pour l'environnement!

