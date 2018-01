Les vedettes de «True Lies» s'expriment sur les allégations d'abus d'Eliza Dushku

Les acteurs Arnold Schwarzenegger et Tom Arnold ont révélé qu'ils auraient «fait quelque chose» pour protéger leur collègue Eliza Dushku s'ils avaient su à propos de son agression sexuelle alléguée pendant le tournage de True Lies.

Dushku, qui jouait la fille du personnage de Schwarzenegger dans le thriller d'action de 1994, a publié des détails de la présumée agression sur Facebook la fin de semaine dernière. L'actrice a affirmé que Joel Kramer, un coordonnateur de cascades et le double cascadeur pour Schwarzenegger pendant des années, l'avait agressée sexuellement dans sa chambre d'hôtel de Miami pendant le tournage du film.

C'est dans un tweet qu'Arnold a exprimé son soutien pour Dushku, et a noté que ses collègues, dont le réalisateur James Cameron, auraient dû faire quelque chose pour protéger l"ancienne enfant vedette.

«Je te promets que @JimCameron @Schwarzenegger et @jamieleecurtis auraient fait quelque chose aussi. Nous aimons Eliza Dushku et nous sommes tous fiers d'elle #metoo», a-t-il écrit.

I promise you @JimCameron @Schwarzenegger @jamieleecurtis would've done something too. We all love & are proud of @elizadushku #metoo https://t.co/4rmjfWqj39

«Tom, c'est certain qu'on aurait tous fait quelque chose. Je suis choqué et attristé pour Eliza mais je suis aussi fier d'elle - au-delà d'avoir un grand talent et d'être une femme incroyable, elle est tellement courageuse», a tweeté Schwarzenegger.

Tom, you bet your ass all of us would have done something. I'm shocked and saddened for Eliza but I am also proud of her - beyond being a great talent and an amazing woman, she is so courageous. https://t.co/EJJbkdior2