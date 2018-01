Une collection de vêtements en denim inclusive pour les femmes de toutes les tailles

La chaîne américaine Target a annoncé le lancement d'une collection de vêtements mettant en vedette le denim et disponible pour les tailles allant de 0 à 26 ans.

Intitulée Universal Thread, la collection se veut inclusive pour les femmes de toutes les tailles.

Les prix de la collection sont très abordables, allant de 5 $US (6,21 $) à 39,99$US (49,66 $).

«Le denim fait partie de la garde-robe de chaque femme. Nous sommes heureux de pouvoir offrir une ligne basée sur le denim», explique Mark Tritton, le vice-président et le chef de la mise en marché de Target dans un communiqué.

Lors du développement de la marque, une recherche a été faite auprès de 1000 femmes à travers les États-Unis pour mieux comprendre leurs besoins lorsque vient le temps de magasiner des jeans et des vêtements en denim. «Ce qui revient le plus c'est qu'elles redoutent de magasiner de nouveaux jeans. Trouver la taille parfaite pour leur type de corps est souvent trop trop difficile. C'est un problème qu'on voulait résoudre. C'est pour cette raison que notre équipe de design s'est relevé les manches et a travaillé à la création d'une ligne pour toutes les femmes, avec plusieurs ajustements, silhouettes, longueurs et tailles», explique Tritton.

La collection Universal Thread sera disponible dans les magasins Target (aux États-Unis seulement, puisque Target a fermé au Canada en 2015) et en ligne (à noter que Target livre au Canada et offre des prix en dollars canadiens), dès le début février.